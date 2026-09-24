Болгария готовит соглашение о безопасном судоходстве в Черном море

Болгария готовит международную инициативу, которая должна привести к договоренности между странами Черноморского региона и другими заинтересованными сторонами о свободе и безопасности гражданского судоходства. Для Украины такая договоренность важна, прежде всего, для стабильной работы морских портов и экспортных маршрутов.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на "Укринформ".

Об инициативе заявила президент Болгарии Илиана Йотова во время выступления на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Официальный сайт президента Болгарии также сообщает, что Йотова предложила превратить Черное море из зоны повышенного риска в пространство национальной и международной безопасности.

По ее словам, София планирует работать со странами региона и другими сторонами над совместными действиями, обеспечивающими свободу и безопасность судоходства.

Йотова заявила, что война России против Украины уже влияет не только на территориальные воды двух стран, но и на безопасность Болгарии.

София предлагает рассматривать Черное море как пространство для безопасного транспорта, торговли, энергетических и цифровых коридоров.

Для украинского бизнеса ключевое значение такой инициативы состоит в возможности снизить риски для морской логистики. Через Черное море Украина экспортирует агропродукцию, металлургическое сырье и другие товары, а атаки на суда и портовую инфраструктуру уже приводили к остановке или сокращению отдельных экспортных потоков.

Йотова также заявила, что Украина должна непосредственно участвовать в любых переговорах по завершению войны, а Европа — быть участником формирования будущей системы безопасности на континенте.

Напомним, накануне ЕС предложил мораторий на атаки в Черном море и новую зерновую договоренность, которая должна возобновить безопасное гражданское судоходство и экспорт украинской агропродукции.