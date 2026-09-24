Болгарія готує угоду про безпечне судноплавство у Чорному морі

Болгарія готує міжнародну ініціативу, яка має привести до домовленості між країнами Чорноморського регіону та іншими зацікавленими сторонами щодо свободи й безпеки цивільного судноплавства. Для України така домовленість важлива насамперед для стабільної роботи морських портів та експортних маршрутів.

Про це інформує Dilo з посиланням на "Укрінформ".

Про ініціативу заявила президентка Болгарії Іліана Йотова під час виступу на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Офіційний сайт президента Болгарії також повідомляє, що Йотова запропонувала перетворити Чорне море із зони підвищеного ризику на простір національної та міжнародної безпеки.

За її словами, Софія планує працювати з країнами регіону та іншими сторонами над спільними діями, які мають забезпечити свободу й безпеку судноплавства.

Йотова заявила, що війна Росії проти України вже впливає не лише на територіальні води двох країн, а й безпосередньо на безпеку Болгарії.

Софія пропонує розглядати Чорне море як простір для безпечного транспорту, торгівлі, енергетичних і цифрових коридорів.

Для українського бізнесу ключове значення такої ініціативи полягає у можливості знизити ризики для морської логістики. Через Чорне море Україна експортує агропродукцію, металургійну сировину та інші товари, а атаки на судна й портову інфраструктуру вже призводили до зупинки або скорочення окремих експортних потоків.

Йотова також заявила, що Україна має брати безпосередню участь у будь-яких переговорах щодо завершення війни, а Європа — бути учасником формування майбутньої системи безпеки на континенті.

Нагадаємо, напередодні ЄС запропонував мораторій на атаки у Чорному морі та нову зернову домовленість, яка має відновити безпечне цивільне судноплавство й експорт української агропродукції.