Через блокаду портів українські фермери опинилися на межі банкрутства: джерела доходу закінчилися, експорту немає

Блокада портів може призвести до того, що українські фермери не зможуть реалізувати цьогорічний урожай та зібрати достатньо коштів, необхідних для проведення наступної посівної кампанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Через масштабні обстріли портової інфраструктури та цивільних суден з боку Росії експорт українського зерна в перші два тижні серпня 2026 року впав на 75%. Це поставило фермерів по всій країні на межу банкрутства, оскільки внутрішні ціни на сільськогосподарську продукцію впали нижче за її собівартість.

На частку сільського господарства припадає близько 60% експортних доходів України. Фактична блокада українських портів посилює тиск на й без того крихку економіку держави, яка чотири з половиною роки живе в умовах повномасштабної війни.

Україна залишається одним із найбільших у світі виробників пшениці, кукурудзи та соняшнику, а близько 90% експорту цих культур проходить через Чорне море. Жнива пшениці зараз перебувають на піку.

Аграрій Сергій Рибалко розповів, що його зерносховище вже майже заповнене, а наступного місяця ще має розпочатися збирання кукурудзи.

Раніше фермер продавав урожай великому українському агрохолдингу "Нібулон" та місцевим переробним підприємствам, але зараз, за його словами, ніхто не купує.

"Все просто зупинилося. Фінанси завмерли. Джерела доходу закінчилися. Експорту немає", - сказав Рибалко.

За оцінками аналітиків, фермери зможуть отримувати прибуток лише від експорту пшениці та не зможуть покрити виробничі витрати на інші зернові культури.

"Ці кошти необхідні для продовження закупівлі палива, виплати заробітної плати та підготовки до посіву озимих культур", - каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він попередив, що затримки з поставками можуть створити ризик голоду в окремих країнах Африки та Близького Сходу, які сильно залежать від імпорту українського зерна. Цього року Україна очікує зібрати близько 60 млн тонн зерна. Це майже стільки ж, скільки у 2025 році.

Влада України заявляє про термінову необхідність в альтернативних експортних маршрутах і про те, що знайти їх може виявитися набагато складнішим, ніж раніше.

На початку 2022 року, коли порти Чорного моря були заблоковані, сільськогосподарський експорт був перенаправлений залізницями та автомобільними дорогами через західні кордони України. Економіст Київської школи економіки Олег Нів’євський заявив, що можливості для переговорів про альтернативні маршрути звузилися через погіршення відносин із сусідньою Польщею, фермери якої раніше протестували проти дешевшого українського зерна.

Посилення торгового режиму з Європейським союзом, зниження рівня води в Дунаї та російські удари по залізничній інфраструктурі також обмежили можливості України.

"Україні слід підготуватися до того, що економічні наслідки блокади портів можуть виявитися не менш серйозними, а то й гіршими, ніж минулого разу", - зауважує Нів’євський.

Нагадаємо, обмеження морського експорту через атаки Росії можуть завдати українському агросектору багатомільярдних збитків. Протягом 6-12 місяців виробники ризикують недоотримати $2-4 млрд, а до 60% зернових господарств працювати у збиток. Найгостріші ризики очікуються восени, коли логістичні проблеми можуть перерости у кредитну та виробничу кризу.