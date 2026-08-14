Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,70

--0,01

EUR

51,55

--0,06

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,88

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Публічно-приватне партнерство в Україні: уряд спростив правила для проєктів до 5,5 млн євро

Проєкти ППП до 5,5 млн євро готуватимуть за спрощеною процедурою
Проєкти ППП до 5,5 млн євро готуватимуть за спрощеною процедурою

Кабінет міністрів спростив підготовку невеликих проєктів публічно-приватного партнерства та запровадив єдині підходи до ППП і публічних інвестицій. Для проєктів вартістю до 5,5 млн євро діятиме спрощена процедура підготовки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Уряд уніфікував правила підготовки, оцінки, відбору та реалізації проєктів ППП і концесії. Водночас такі проєкти інтегрують у загальну систему управління публічними інвестиціями — із єдиними принципами планування, оцінки та визначення пріоритетів.

Для бізнесу це має спростити участь у проєктах, які держава або громади не можуть повністю профінансувати з бюджету. Механізм ППП передбачає залучення приватного капіталу та розподіл ризиків між державою і приватним партнером.

Під час підготовки публічних інвестиційних проєктів тепер також оцінюватимуть, чи доцільно реалізовувати їх із залученням приватного партнера. Державні, регіональні та місцеві проєкти формуватимуть у єдині портфелі, які можна буде оновлювати протягом життєвого циклу проєкту.

Також уряд уточнив вимоги до попереднього та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, галузевої та експертної оцінки і визначення готовності проєктів до реалізації. Якщо параметри проєкту суттєво зміняться, його можна буде скоригувати з повторною оцінкою.

Окремі правила передбачені для інформації про проєкти критичної інфраструктури, кібербезпеки та національної безпеки — доступ до чутливих даних може бути обмежений.

Для регіонів і громад у 2026 році передбачили додаткову можливість включати до єдиного проєктного портфеля проєкти з уже підтвердженим фінансуванням. Органи місцевої влади також зможуть визначати напрями публічного інвестування відповідно до стратегічних документів.

Уряд очікує, що нові правила спростять залучення приватного та міжнародного фінансування до модернізації інфраструктури.

Нагадаємо, 19 червня 2025 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 7508 щодо спрощення механізму залучення приватних інвестицій з використанням прискореної процедури державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності