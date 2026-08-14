Публічно-приватне партнерство в Україні: уряд спростив правила для проєктів до 5,5 млн євро

Кабінет міністрів спростив підготовку невеликих проєктів публічно-приватного партнерства та запровадив єдині підходи до ППП і публічних інвестицій. Для проєктів вартістю до 5,5 млн євро діятиме спрощена процедура підготовки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Уряд уніфікував правила підготовки, оцінки, відбору та реалізації проєктів ППП і концесії. Водночас такі проєкти інтегрують у загальну систему управління публічними інвестиціями — із єдиними принципами планування, оцінки та визначення пріоритетів.

Для бізнесу це має спростити участь у проєктах, які держава або громади не можуть повністю профінансувати з бюджету. Механізм ППП передбачає залучення приватного капіталу та розподіл ризиків між державою і приватним партнером.

Під час підготовки публічних інвестиційних проєктів тепер також оцінюватимуть, чи доцільно реалізовувати їх із залученням приватного партнера. Державні, регіональні та місцеві проєкти формуватимуть у єдині портфелі, які можна буде оновлювати протягом життєвого циклу проєкту.

Також уряд уточнив вимоги до попереднього та інвестиційного техніко-економічного обґрунтування, галузевої та експертної оцінки і визначення готовності проєктів до реалізації. Якщо параметри проєкту суттєво зміняться, його можна буде скоригувати з повторною оцінкою.

Окремі правила передбачені для інформації про проєкти критичної інфраструктури, кібербезпеки та національної безпеки — доступ до чутливих даних може бути обмежений.

Для регіонів і громад у 2026 році передбачили додаткову можливість включати до єдиного проєктного портфеля проєкти з уже підтвердженим фінансуванням. Органи місцевої влади також зможуть визначати напрями публічного інвестування відповідно до стратегічних документів.

Уряд очікує, що нові правила спростять залучення приватного та міжнародного фінансування до модернізації інфраструктури.

Нагадаємо, 19 червня 2025 року Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому євроінтеграційний законопроєкт № 7508 щодо спрощення механізму залучення приватних інвестицій з використанням прискореної процедури державно-приватного партнерства для відновлення зруйнованих війною об'єктів та будівництва нових об'єктів, пов'язаних з післявоєнною перебудовою економіки України.