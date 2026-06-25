Україна передасть приватним інвесторам поромний термінал у Чорноморську на 35 років

У місті Гданськ (Польща) презентували концесію поромного терміналу у морському торговельному порту “Чорноморськ”. Презентація відбулася в межах Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2026).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відомство представило міжнародній та українській бізнес-спільноті новий стратегічний проєкт публічно-приватного партнерства (ППП) — концесію поромного терміналу в морському торговельному порту "Чорноморськ".

Це вже другий масштабний концесійний проєкт у портовій галузі, який держава ініціює для залучення приватного капіталу в умовах повномасштабної війни.

Ключові параметри та вимоги проєкту

концесія терміналу на 35 років;

щонайменше 40 млн доларів інвестицій протягом всього строку концесії;

підтримка пропускної спроможності на рівні близько 2 млн тонн вантажів щороку з потенціалом подальшого зростання;

щорічні концесійні платежі державі;

збереження та створення нових робочих місць.

Підготовка інвестиційного проєкту здійснюється за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

У міністерстві наголошують, що залучення провідних фінансових інституцій гарантує прозору конкурсну процедуру та зрозумілі правила гри для потенційних інвесторів відповідно до найкращих світових практик.

Концесія в порту "Чорноморськ"

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Концесія не передбачає приватизації портових активів. Йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 35 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.

13 травня процедура концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" офіційно перейшла до етапу конкурентного діалогу.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.