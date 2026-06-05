Україна презентує концесію порту "Чорноморськ": у Польщі назвуть умови для інвесторів

24 червня у місті Гданськ (Польща) відбудеться офіційна презентація концесійного проєкту щодо Поромного терміналу у морському торговельному порту “Чорноморськ”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій україни.

Презентація розрахована на потенційних учасників майбутнього конкурсу. Захід орієнтований на профільних інвесторів, інвестфонди, кредиторів, а також фінансові та страхові інституції.

Учасникам буде представлено:

ключові параметри проєкту,

бачення держави щодо розвитку портової інфраструктури,

особливості конкурсної процедури.

Концесія в порту "Чорноморськ"

Нагадаємо, у вересні 2025 року у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Концесія не передбачає приватизації портових активів. Йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 40 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.

23 березня прийом заявок на етапі прекваліфікації у межах концесійного конкурсу завершився.

13 травня процедура концесії першого та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" офіційно перейшла до етапу конкурентного діалогу. У межах наступного етапу держава та потенційні інвестори протягом 75 днів спільно опрацьовуватимуть фінальну модель концесії. Учасники процесу вже отримали доступ до необхідної інформації, проводять аналіз активів і готують свої пропозиції щодо майбутньої реалізації проєкту.

Про торговельний порт "Чорноморськ"

Морський порт "Чорноморськ" (до 2017 року — ДП "Іллічівський морський торгівельний порт") — один із найбільших портів України, підприємство транспортної системи країни, розташований у місті Чорноморськ Одеської області. Був заснований у 1958 році.

Він відіграє ключову роль у зовнішній торгівлі України, забезпечуючи перевалку різноманітних вантажів завдяки розвиненій причальній лінії, великим складським площам та залізничній станції "Чорноморськ-Порт". Порт здатний приймати різні види накатних вантажів, що робить його важливим транспортним вузлом для зв'язку України з багатьма країнами світу.