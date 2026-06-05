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Украина представит концессию порта "Черноморск": в Польше назовут условия для инвесторов

Черноморский морской торговый порт
Организаторы презентуют концессию порта Черноморск. / Depositphotos

24 июня в городе Гданьск (Польша) состоится официальная презентация концессионного проекта по Паромному терминалу в морском торговом порту "Черноморск".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий украины.

Презентация рассчитана на потенциальных участников предстоящего конкурса. Мероприятие ориентировано на профильных инвесторов, инвестфонды, кредиторов, а также финансовые и страховые институции.

Участникам будет представлено:

  • ключевые параметры проекта,
  • видение государства по развитию портовой инфраструктуры,
  • особенности конкурсной процедуры

Концессия в порту Черноморск

Напомним, в сентябре 2025 года в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Концессия не предполагает приватизацию портовых активов. Речь идет о передаче терминалов в управление частному партнеру сроком до 40 лет по результатам открытого конкурса при сохранении государственной собственности на стратегические объекты и контроля за исполнением инвестором обязательств.

23 марта прием заявок на этапе преквалификации   в рамках концессионного конкурса завершился.

13 мая процедура концессии первого и контейнерного терминалов в порту Черноморск официально перешла к этапу конкурентного диалога. В рамках следующего этапа государство и потенциальные инвесторы в течение 75 дней будут совместно прорабатывать финальную модель концессии. Участники процесса уже получили доступ к необходимой информации, проводят анализ активов и готовят свои предложения по дальнейшей реализации проекта.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Автор:
Татьяна Бессараб