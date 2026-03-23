Концессия в порту Черноморск: участников проверяют на соответствие требованиям

Конкурсная комиссия завершила принимать заявки на концессию двух терминалов в морском торговом порту Черноморск / Википедия

Завершился прием заявок на этапе преквалификации в рамках концессионного конкурса по первому и контейнерному терминалам в порту Черноморск.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, конкурсная комиссия в течение двух недель будет проверять соответствие участников ключевым требованиям:

  • финансовая способность,
  • опыт управления большими портовыми и логистическими объектами,
  • реализация инфраструктурных проектов

Кулеба рассказал, что также параллельно продолжается скрининг безопасности. Все компании проверяются на отсутствие связей с Россией, подсанкционными лицами и другими рисками национальной безопасности.

"Наша задача – отобрать сильных и надежных партнеров, способных обеспечить развитие портовой инфраструктуры и эффективную реализацию проекта", - подчеркнул министр.

Он добавил, что после завершения преквалификации состоится диалог с участниками финальных условий конкурса и будущего договора.

Концессия в порту Черноморск

Напомним, в сентябре в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства .

Минразвития создало конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Концессия не предполагает приватизацию портовых активов. Речь идет о передаче терминалов в управление частному партнеру сроком до 40 лет по результатам открытого конкурса при сохранении государственной собственности на стратегические объекты и контроля за исполнением инвестором обязательств.

Автор:
Светлана Манько