Концесія в порту Чорноморськ: учасників перевіряють на відповідність вимогам

Завершився прийом заявок на етапі прекваліфікації у межах концесійного конкурсу щодо першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, конкурсна комісія упродовж двох тижнів перевірятиме відповідність учасників ключовим вимогам:

фінансова спроможність,

досвід управління великими портовими та логістичними об’єктами,

реалізація інфраструктурних проєктів.

Кулеба розповів, що також паралельно триває безпековий скринінг. Усі компанії перевіряються на відсутність зв’язків із Росією, підсанкційними особами та іншими ризиками для національної безпеки.

"Наша задача – відібрати сильних і надійних партнерів, які здатні забезпечити розвиток портової інфраструктури та ефективну реалізацію проєкту", - підкреслив міністр.

Він додав, що після завершення прекваліфікації відбудеться діалог з учасниками щодо фінальних умов конкурсу та майбутнього договору.

Концесія в порту Чорноморськ

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства.

Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Концесія не передбачає приватизації портових активів. Йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 40 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.