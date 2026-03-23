Концесія в порту Чорноморськ: учасників перевіряють на відповідність вимогам

Конкурсна комісія завершила приймати заявки на концесію двох терміналів у морському торговельному порту Чорноморськ / Вікіпедія

Завершився прийом заявок на етапі прекваліфікації у межах концесійного конкурсу щодо першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

За його словами, конкурсна комісія упродовж двох тижнів перевірятиме відповідність учасників ключовим вимогам:

  • фінансова спроможність, 
  • досвід управління великими портовими та логістичними об’єктами,
  • реалізація інфраструктурних проєктів.

Кулеба розповів, що також паралельно триває безпековий скринінг. Усі компанії перевіряються на відсутність зв’язків із Росією, підсанкційними особами та іншими ризиками для національної безпеки.

"Наша задача – відібрати сильних і надійних партнерів, які здатні забезпечити розвиток портової інфраструктури та ефективну реалізацію проєкту", - підкреслив міністр.

Він додав, що після завершення прекваліфікації  відбудеться діалог з учасниками щодо фінальних умов конкурсу та майбутнього договору.

Нагадаємо, у вересні у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства

Мінрозвитку створило конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.

Концесія не передбачає приватизації портових активів. Йдеться про передачу терміналів в управління приватному партнеру строком до 40 років за результатами відкритого конкурсу, при збереженні державної власності на стратегічні об’єкти та контролю за виконанням інвестором зобов’язань.

Світлана Манько