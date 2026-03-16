Чорноморський порт вперше продає послуги через "Прозорро.Продажі": про що йдеться

Чорноморський морський торговельний порт вперше виставив на онлайн-аукціон у системі “Прозорро.Продажі” послугу з перевантаження мінеральних добрив.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Prozorro.sale.

Раніше підприємство використовувало платформу переважно для реалізації майна, як-от суден чи металобрухту. А відтепер підприємство в експериментальному порядку розпочало реалізацію окремих портових послуг через відкриті торги.

Деталі та вартість лота

Стартова ціна послуги визначена на рівні 197 гривень за одну тонну. Загальний обсяг вантажу, який планується переробити, становить 50 тисяч тонн.

Згідно з умовами контракту, надання послуг триватиме до 30 вересня 2026 року.

Використання аукціону дозволяє порту залучити ширше коло клієнтів та забезпечити прозоре формування ринкової ціни.

Процедура проведення торгів

Аукціон відбудеться 25 березня 2026 року за класичною англійською моделлю на підвищення вартості.

Стати учасником торгів може будь-яка зацікавлена компанія. Для цього необхідно пройти реєстрацію на одному з акредитованих майданчиків системи Прозорро.Продажі та подати власну цінову пропозицію до початку аукціону.

Нагадаємо, на початку місяця у порту "Чорноморськ" розпочався перший під час повномасштабної війни проєкт державно-приватного партнерства. Мінрозвитку створює конкурсну комісію для пошуку інвесторів для розвитку інфраструктури порту.