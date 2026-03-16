Черноморский порт впервые продает услуги через "Прозорро.Продажи": о чем идет речь

Черноморский морской торговый порт впервые выставил на онлайн-аукцион в системе Прозорро.Продажи услугу по перегрузке минеральных удобрений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Prozorro.sale.

Ранее предприятие использовало платформу преимущественно для реализации имущества, таких как судов или металлолома. А теперь предприятие в экспериментальном порядке приступило к реализации отдельных портовых услуг через открытые торги.

Детали и стоимость лота

Стартовая цена услуги определена на уровне 197 гривен за тонну. Общий объем груза, который планируется переработать, составляет 50 тысяч тонн.

Согласно условиям контракта, предоставление услуг будет продолжаться до 30 сентября 2026 года.

Использование аукциона позволяет порту привлечь более широкий круг клиентов и обеспечить прозрачное формирование рыночной цены.

Процедура проведения торгов

Аукцион состоится 25 марта 2026 по классической английской модели на повышение стоимости.

Стать участником торгов может любая заинтересованная компания. Для этого необходимо пройти регистрацию на одной из аккредитованных площадок системы Прозорро.Продажи и предоставить собственное ценовое предложение до начала аукциона.

Напомним, в начале месяца в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Татьяна Бессараб