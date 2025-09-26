- Категория
Безопасность работников критической инфраструктуры: Черноморский порт получил первые мобильные укрытия
Государственное предприятие АМПУ (Администрация морских портов Украины) приступило к реализации масштабной программы по безопасности работников критической инфраструктуры. В рамках этой инициативы доставлена первая партия защитных сооружений: три мобильных укрытия уже установлены в порту "Черноморск".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
"Черноморск" стал первым портом, где развернута эта программа усиления защиты. До конца года здесь планируется установить еще семь таких сооружений. В общей сложности программа предусматривает установку 38 модульных укрытий.
Эти мобильные решения являются важным дополнением к существующей системе безопасности. Они обеспечивают портовикам быстрый доступ к защите даже в самых отдаленных точках терминалов, что критически важно в условиях минимального времени на реагирование при ракетных угрозах.
Каждое укрытие спроектировано с учетом специфики работы и направлено на эффективную защиту персонала, от которого зависит стабильность экспортных перевозок Украины.
В дальнейшем мобильные укрытия планируется разместить в портах Большой Одессы и Дунайского региона.
Напомним, в начале месяца в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.