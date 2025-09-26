Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,49

+0,08

EUR

48,71

+0,05

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

48,90

48,72

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Безопасность работников критической инфраструктуры: Черноморский порт получил первые мобильные укрытия

мобильное укрытие
Черноморский порт получил первые мобильные укрытия. Фото: АМПУ.

Государственное предприятие АМПУ (Администрация морских портов Украины) приступило к реализации масштабной программы по безопасности работников критической инфраструктуры. В рамках этой инициативы доставлена первая партия защитных сооружений: три мобильных укрытия уже установлены в порту "Черноморск".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

"Черноморск" стал первым портом, где развернута эта программа усиления защиты. До конца года здесь планируется установить еще семь таких сооружений. В общей сложности программа предусматривает установку 38 модульных укрытий.

Эти мобильные решения являются важным дополнением к существующей системе безопасности. Они обеспечивают портовикам быстрый доступ к защите даже в самых отдаленных точках терминалов, что критически важно в условиях минимального времени на реагирование при ракетных угрозах.

Фото 2 — Безопасность работников критической инфраструктуры: Черноморский порт получил первые мобильные укрытия

Каждое укрытие спроектировано с учетом специфики работы и направлено на эффективную защиту персонала, от которого зависит стабильность экспортных перевозок Украины.

Фото 3 — Безопасность работников критической инфраструктуры: Черноморский порт получил первые мобильные укрытия

В дальнейшем мобильные укрытия планируется разместить в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

Напомним, в начале месяца в порту "Черноморск" начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Автор:
Татьяна Ковальчук