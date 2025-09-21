- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Конкурс на инвестора порта Черноморск будет проходить в формате конкурентного диалога
Второе заседание конкурсной комиссии, определяющей инвестора публично-частного партнерства для двух терминалов порта Черноморск, завершилось решением применить процедуру конкурентного диалога.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Внешние консультанты представили членам комиссии доклад о возможных способах определения инвестора и их эффективности. Конкурентный диалог выбран как международно признанный механизм для сложных проектов, когда заранее невозможно определить оптимальную структуру соглашения.
Процедура предусматривает последовательные раунды переговоров с потенциальными инвесторами, что позволяет государству:
- получить больше предложений;
- обеспечить равные условия для участников;
- учесть разные бизнес-модели.
Выбор формата конкурса фактически запускает следующий этап работы по определению инвестора порта Черноморск.
В порту Черноморска начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.