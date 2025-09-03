Модернизация порта "Черноморск": Украина запускает крупнейший инвестиционный проект

В порту Черноморска начался первый во время полномасштабной войны проект государственно-частного партнерства. Минразвития создает конкурсную комиссию по поиску инвесторов для развития инфраструктуры порта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

В проект вошли Первый и Контейнерный терминалы ГП "Морской торговый порт Черноморск" с шестью глубоководными причалами и всей инфраструктурой. Это стратегические активы, остающиеся в собственности государства.

Вместо этого инвестор, имеющий деньги и опыт, будет заниматься их модернизацией и управлением согласно долгосрочному и прозрачному договору.

По словам Министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, это стало началом прозрачной международной процедуры. В ней будут соревноваться ведущие мировые компании, а впереди подготовка документации с участием IFC, ЕБРР и ведущих консультантов, объявление конкурса и выбор инвестора.

Основные показатели проекта:

сотни миллионов долларов инвестиций в модернизацию причалов и оборудования;

свыше 1,1 миллиарда долларов поступлений в государственный и местные бюджеты в течение 40 лет;

более тысячи рабочих мест с гарантиями для людей;

восстановление контейнерных перевозок до 250 тысяч TEU ежегодно уже через три года, с перспективой возвращения к довоенному уровню более полумиллиона.

"Для общины Черноморска этот проект означает стабильность и новые возможности. Для всей страны – развитие контейнерных перевозок и укрепление позиций Украины на мировой логистической карте", – подчеркнул Кулеба.

Фото: Алексей Кулеба/Телеграмм

Он добавил, что запуск общественно-частного проекта в Черноморске станет моделью для дальнейших инициатив в портовой сфере.

Проект уже заинтересовал более 40 международных портовых операторов и инвесторов, что обеспечит высокую конкуренцию и условия для государства.

О торговом порту "Черноморск"

Морской порт "Черноморск" (до 2017 года - ГП "Ильичевский морской торговый порт") - один из крупнейших портов Украины, предприятие транспортной системы страны, расположенный в городе Черноморск Одесской области. Был основан в 1958 году.

Он играет ключевую роль во внешней торговле Украины, обеспечивая перевалку различных грузов благодаря развитой причальной линии, большим складским площадям и железнодорожной станции Черноморск-Порт. Порт способен принимать различные виды накатных грузов, что делает его важным транспортным узлом для связи со многими странами мира.

Напомним, в морском торговом порту "Черноморск" впервые с начала полномасштабной войны пришвартовалось контейнерное судно. Мероприятие состоялось 16 июля 2025 года и стало важной вехой в восстановлении регулярного контейнерного сообщения в условиях военного положения.