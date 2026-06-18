НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%

18 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%. Это решение обеспечивает достаточную жесткость текущих монетарных условий, а также учитывает резвый спрос на гривневые инструменты для сбережений и ослабления рисков, связанных с войной на Ближнем Востоке и недостаточностью внешнего финансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Причины решения

Отмечается, что регулятор готов повысить учетную ставку, если это будет необходимо для удержания контроля за инфляционными ожиданиями и возвращения инфляции на траекторию устойчивого снижения до 5%.

В НБУ отмечают, что данное решение поддержит привлекательность гривневых инструментов, устойчивость валютного рынка и контролируемость ожиданий с целью сохранения умеренной инфляции в текущем году и приведения ее к цели 5% на горизонте политики.

"Снижение цен на нефть, наблюдающееся на фоне активизации дипломатического урегулирования войны на Ближнем Востоке, является весомым фактором, который будет способствовать уменьшению расходов Украины на импорт энергоносителей и будет ограничивать рост инфляции. Учитывая также ожидаемую активизацию поступлений внешней помощи и сохранение устойчивого спроса на гривни усилении процентной политики", - подчеркивают в регуляторе.

Там добавляют, что текущий уровень монетарных условий достаточен для поддержания спроса на гривневые инструменты для сбережений и ограничения давления на валютном рынке, что позволяет держать инфляционные процессы под контролем. Одновременно сохранение неизменной учетной ставки поддержит дальнейшее развитие кредитования, устойчиво растущего высокими темпами.

29 января правление НБУ решило приступить к циклу смягчения процентной политики, снизив учетную до 15%. впервые за полтора года.

30 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%.

Учитывая необходимость удержания инфляционных процессов под контролем и возвращения инфляции на траекторию устойчивого замедления, НБУ пересмотрел прогнозную траекторию учетной ставки – ожидается ее удержание на уровне 15% к II кварталу 2027 года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. С тех пор она остается неизменной по сей день.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте по ссылке.