НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: какие причины

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 15,5% годовых.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что это решение направлено на поддержание привлекательности сбережений в гривне, сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до 5%.

Как отметили в регуляторе, сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики.

Подчеркивается, что НБУ будет готов принять дополнительные монетарные меры в случае дальнейшего усиления рисков для ценовой динамики и инфляционных ожиданий.

"Предыдущие меры НБУ по усилению процентной политики остановили тенденцию к снижению ставок по гривневым депозитам, а ставки по ОВГЗ в гривне достаточно активно отреагировали на повышение учетной ставки. Это поддержало спрос на гривневые инструменты. В то же время для разворота инфляционного тренда дополнительное усиление монетарных условий — необходимо", - подчеркивают в НБУ.

Там добавляют, что более устойчивое давление со стороны фундаментальных факторов и более высокие проинфляционные риски усиливают угрозу ухудшения инфляционных ожиданий и более длительного закрепления инфляции на высоких уровнях.

Ранее сообщалось, что большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают необходимым в дальнейшем повышать учетную ставку в ближайшее время при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте по ссылке.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУсообщил о ее сокращении до 22% .

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре и октябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

В январе 2025 года регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.