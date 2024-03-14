НБУ снизил учетную ставку до 14,5%

Правление Национального банка 14 марта приняло решение снизить учетную ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5%. Кроме этого, НБУ на 1,5 процентного пункта снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение правления НБУ учитывает:

дальнейшее замедление инфляции,

сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке,

положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи

Как отмечают в НБУ, инфляция замедлялась быстрее, чем ожидал регулятор. В феврале она снизилась до 4,3% в годовом исчислении.

"Ситуация на валютном рынке также оставалась устойчивой, в частности, благодаря мерам монетарной политики и валютному надзору НБУ. В итоге инфляционные и курсовые ожидания большинства групп респондентов также улучшились", - подчеркнули в НБУ.

Кроме того, доходность банковских депозитов и ОВГЗ и дальше превышала ожидаемую инфляцию. Соответственно, интерес к сбережениям в гривне сохранялся.

"Объемы вложений украинцев в ОВГЗ и депозиты сроком более трех месяцев стабильно росли. Это ограничивало спрос на валюту, а следовательно, способствовало и замедлению инфляции", - отмечают в регуляторе.

По прогнозам НБУ, инфляция будет оставаться умеренной и дальше, несмотря на незначительное ускорение во втором полугодии. Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны. Также сохраняется риск недостаточности международного финансирования, но в марте-апреле Украина может получить более 10 млрд дол. США.

"Снижение учетной ставки на 0,5 п. п. поддержит восстановление экономики без угрозы для макрофинансовой устойчивости. Ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой, инфляция - умеренной, а доходность гривневых инструментов для сбережений - привлекательной", - прогнозируют в НБУ.

Также, чтобы стимулировать банки и дальше конкурировать за вкладчиков, НБУ планирует сохранить операции с трехмесячными депозитными сертификатами (ДС) как действенный элемент операционного дизайна процентной политики.

В то же время ставка по этому инструменту с 15 марта снижается на 1,5 в. п. – до 17,5%. Также на 1,5 и. п. уменьшается ставка по кредитам рефинансирования – до 19,5%. В то же время ставка по ДС овернайт и дальше будет равна учетной ставке.

"НБУ готов и дальше динамично адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для инфляции и курсовой устойчивости. При условии устойчивого снижения этих рисков НБУ продолжит шаги по снижению учетной ставки и смягчению ограничений. Это поддержит восстановление экономики и развитие кредитования", - отметили в НБУ.

Снижение учетной ставки

Напомним, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля этого года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет цену кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет на уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.