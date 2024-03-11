Гривна может удержать баланс, но риски для падения все же остаются

На минувшей неделе официальный курс НБУ упал на 7 копеек. То есть 4 марта нацвалюта стоила 38,15 грн/$, а уже 8 марта дошла до уровня 38,08 грн/$. При этом пиковый скачок гривни произошел 6 марта – тогда ее стоимость достигла отметки в 38,39 грн/$.

Как менялся курс нацвалюты на неделе с 4 по 10 марта

На этой неделе НБУ традиционно проводил валютные интервенции:

купил $23,11 млн.

продал $156,8 млн.

В результате резервы регулятора упали на $133,7 млн.

В этот период, по данным "Укрдилинг", поведение нацвалюты на межбанке было следующим:

4 марта гривна торговалась в пределах 38,31-38,33 грн/$.

8 марта курс был на уровне 38,18–38,22 грн/$.

То есть на прошлой неделе нацвалюта укрепилась на 11-13 коп.

Между тем на наличном рынке, по данным finance.ua, настроение гривни было следующим:

4 марта доллар можно было купить или продать за 38,12–38,63 грн.

8 марта инвалюта торговалась в коридоре 38,04-38,54 грн/$.

Таким образом, за неделю курс гривни упал 8–9 коп.

Что влияло на поведение гривни в период 4-10 марта

На прошлой неделе межбанк был достаточно волатильным, колебания котировок происходили в диапазоне от 38,09 до 38,45 грн за доллар, отмечает финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua.

"Очень важно отметить, что предложение валюты на межбанке в течение недели превышало спрос. При этом в первой половине недели рынок игнорировал этот дисбаланс. Причиной укрепления гривни могло выступить введение валюты для уплаты налога на прибыль предприятий за 2023 год и НДС за 4 кв 2024 года нерезидентами, поставляющими физлицам электронные услуги (до 11 марта)", - объясняет тренды эксперт.

По словам Шевчишина, весомых событий на неделе не было: опубликованная за февраль статистика показала сохранение высокой разницы между покупкой и продажей наличной валюты населением.

"Между тем, по сравнению с предыдущими двумя месяцами это отрицательное сальдо наличных операций снизилось с $885 млн в январе до $733 млн в феврале-2024. Также по результатам последнего месяца зимы было зафиксировано снижение ЗВР на 3,8% до $37,05 млрд, что связано с высокими расходами Украины при низком уровне поступлений", – говорит эксперт.

В свою очередь, руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль в комментарии Delo.ua говорит, что сильного обесценивания гривни не стоит ожидать. Дело в том, что Нацбанк достаточно активно участвует в работе валютного рынка и удовлетворяет весь спрос. Как результат, на прошлой неделе на межбанке курс гривни не поднимался выше 38,70 грн/$.

"Регулятор существенно снизил объемы чистой продажи валюты в феврале. Это происходит из-за сезонности. Но в то же время НБУ не дает гривне возможности сильно укрепляться. Поэтому считаю, курс на межбанке будет и дальше находиться в пределах 38 грн/$ с плюсом", - говорит Юрий Крахмал.

По словам банкира, среди экспертов на валютном рынке есть мнение, что в ближайшее время НБУ будет держать курс на таком уровне, чтобы он больше отражал текущую и реальную ситуацию в экономике. Такой подход позволит регулятору в будущем легче сглаживать чрезмерные колебания курса нацвалюты и избегать шоковых скачков.

"Эта ситуация происходит на фоне внешних событий. ЕС продолжает финансово поддерживать Украину. А вот решение США по этому поводу пока неизвестно. Поэтому НБУ, похоже, предпочитает вести осторожную курсовую политику, чтобы держать ситуацию под контролем. В общем, есть мнение, что украинская экономика сможет продержаться и без поддержки США. Но Минфину будет сложнее построить бюджет, чтобы профинансировать все необходимые расходы", - говорит Юрий Крохмаль.

Как может колебаться курс гривни на неделе 11-17 марта

На следующей неделе на валютном рынке должно быть все спокойно, говорит Юрий Крохмаль.

"В центре внимания будет оставаться тема продления или не продления финансирования Украины со стороны США. Других серьезных факторов, которые могут положительно или негативно повлиять на курс гривни - сейчас не существует", - считает банкир.

Поэтому курс на межбанке и дальше может оставаться близким к уровню 38 грн/$ при сохранении текущей стратегии участия НБУ на рынке.

А вот Андрей Шевчишин говорит, что следующая неделя будет интересна по нескольким причинам:

1. Состоится погашение гривневых ОВГЗ на 15,9 млрд грн. Дополнительная гривна для рынка в среду-четверг может выйти на рынок с покупкой валюты.

2. Ожидается решение НБУ по учетной ставке. Ставка, вероятнее всего, останется на текущих уровнях, для поддержания спроса на гривневые инструменты.

3. В понедельник, 11 марта, последний день уплаты налога на прибыль предприятий за 2023 год, так что в этот день утром может пройти активная продажа валюты и выравнивание показателей во второй половине дня.

4. Украина находится в ожидании поступлений средств от наших партнеров: 4,5 млрд евро от ЕС и $0,9 млрд - от МВФ.

"До сих пор под вопросом помощь от Штатов. Но с другими финансовыми поступлениями все достаточно стабильно будет до середины года", - говорит Шевчишин.

В целом эксперт отмечает, что ранее курс 38 грн был нижним пределом торгового канала по доллару: "Именно на этих уровнях НБУ начинал выкупать избыточное предложение, не пуская курс ниже".

На следующей неделе Шевчишин ожидает, что наличный курс нацвалюты будет колебаться в диапазоне 38,05–38,75 грн за доллар.