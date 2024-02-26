Курс на март. Почему гривня может пережить шторм и штиль

За последнюю неделю курс НБУ вырос на 51 копейку. Если 19 февраля гривня была на уровне 37,97 грн/$, то уже 25 февраля показатель поднялся до 38,48 грн/$. После этого курс вырос на межбанке и наличном рынке. Эксперты говорят: нацвалюта будет и дальше демонстрировать резкие колебания, но в целом ситуация должна оставаться стабильной.

Что происходило с курсом на межбанке и наличном рынке

На четвертой неделе февраля регулятор провел следующие валютные интервенции:

купил $0,97 млн.

продал $648,8 млн.

Таким образом, резервы у НБУ снизились на $647,8 млн.

Следует отметить, что в этом месяце регулятор увеличил продажи валюты из резервов почти в три раза по сравнению с началом февраля (в период с 29 января по 2 февраля было продано $239 млн).

По данным "Укрдилинг", на прошлой неделе ситуация на межбанке была такой:

19 февраля курс был на уровне 38,27-38,29 грн/$.

23 февраля нацвалюта торговалась в пределах 38,25–38,30 грн/$.

То есть, по результатам недели гривня почти не изменила свои позиции, но за этот период максимальный показатель был на уровне 38,62-38,64 грн/$. То есть, более 30 копеек в плюсе.

Если говорить о динамике наличного рынка, то, по данным finance.ua, поведение гривни было таким:

19 февраля нацвалюту можно было купить и продать за 37,99–38,52 грн/$.

25 февраля предложения были в пределах 38,15–38,68 грн/$.

За неделю курс вырос на 16 копеек.

Как изменялась ситуация на валютном рынке 19-25 февраля

Как отмечает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua, на прошлой неделе активность на валютном рынке Украины выросла. Волатильность оказалась высокой.

"Официальный курс НБУ подскочил на 1,7% к новому историческому максимуму 38,62 грн/$. Средний курс доллара в банках страны увеличился на 1% до 38,85 грн. Таким образом, разрыв между значениями практически исчез", - говорит эксперт.

По словам Орыщака, важных событий на внутреннем контуре не было: макроэкономической статистики не публиковалось, так что позитива сейчас не хватает.

"Рекордный дефицит торгового баланса Украины в декабре в размере $3,01 млрд и быстрое сокращение международных резервов в январе - 4,9% м/м "негативят" настроения", - обращает внимание аналитик.

На прошлой неделе валютный рынок был в полном распоряжении Нацбанка, но это не помогло гривне удержаться. Орыщак считает, что регулятор принял решение ослабить поддержку национальной валюты.

"Отсюда снижение объема еженедельных валютных интервенций в феврале. В январе 2024 года средний показатель составил около $500 млн в неделю. В феврале он составляет около $265 млн", – говорит эксперт.

Если же говорить о событиях в мире, то внимание инвесторов было приковано к публикации протоколов последнего заседания ФРС. Американский регулятор просигнализировал, что не будет торопиться с понижением учетной ставки.

"Это значит, возможно, первое снижение июне. Для доллара США это положительно", - говорит Максим Орыщак.

Как будет меняться курс в период с 26 февраля по 1 марта

На этой неделе главным макроэкономическим событием для валютного рынка Украины станет публикация в четверг, 29 февраля, статистики по счету текущих операций за январь, говорит Максим Орыщак.

"В общем, дефицит платежного баланса будет продолжать расти: он может увеличиться с $9,8 млрд до $10,7 млрд. Это негативно для гривни", - говорит эксперт.

Среди внешних событий эксперт выделяет вторую оценку ВВП США за четвёртый квартал 2023 года. Уолл-стрит ожидает подтверждения роста на 3,3% кв/кв. По словам Орыщака, этот показатель будет нейтрален для доллара.

"Также получится важная статистика инфляции - ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE) за январь. Он может показать большее инфляционное давление. Это положительно для доллара США", - говорит эксперт.

В общем, новостной фон новой недели может быть в пользу дальнейшего ослабления гривни, резюмирует аналитик ЦБТ. Нивелировать его можно увеличением объема валютных интервенций НБУ. Но пойдет ли на это регулятор, при неопределенности международной помощи, неизвестно.

Таким образом, по мнению Орыщака, нацвалюта должна достичь следующих показателей:

официальный курс НБУ должен колебаться в пределах 38,40–38,90 грн/долл.

средний курс доллара в банках страны может находиться в диапазоне 38,60–39,10 грн.

В свою очередь начальник департамента казначейства банка "Глобус" Тарас Лесовой в комментарии Delo.ua отмечает, что на новой неделе ситуация на валютном рынке будет напоминать весь зимний период с частыми изменениями курсов. То есть, будут наблюдаться периоды многодневного укрепления гривни, которые будут меняться медленным снижением ее курса по отношению к доллару или евро.

"Регулятор будет активно "корректировать" ситуацию на межбанке через валютные интервенции, пытаясь достичь равновесия между спросом и предложением. Но рынок "живой" и частые изменения курсов вполне естественны. Замечу: любые изменения не кроют в себе какую-либо угрозу для рынка, для его нормального функционирования", – говорит банкир.

По словам Лесового, характерным признаком на валютном рынке будет оставаться доминирование межбанка, ведь наличный рынок будет настраивать свою курсовую политику именно с учетом ситуации на безналичном рынке, добавляя % комиссии.

"Но после отмены валютных ограничений на наличном рынке актуализируется "конкуренция курсов" между финучреждениями: сейчас разница в курсах покупки банков и обменных пунктов составляет лишь 0,1-0,2 грн. То есть она как раз и является выразителем здоровой конкуренции и воплощением направления на постепенное уменьшение различий между курсами разных финучреждений", – говорит эксперт.

Также банкир отмечает, что новость о получении гранта от Японии на $4,7 млрд и ожидаемый мартовский транш от ЕС на 4,5 млрд € будут иметь эффект "успокоительного" для рынка. По крайней мере, вопрос финансовой неопределенности немного отойдет на второй план и соответственно снизится давление не только на игроков рынка, но и на общество.

"В то же время, "эмоциональный" фактор время от времени актуализируется из-за новостей с фронта, однако этот фактор имеет кратковременный эффект и проявится преимущественно на наличном рынке. Речь идет о росте спроса на валюту и ответной реакции обменных пунктов, которые могут "задрать" курс продажи, расширив спред до 1 грн и даже больше", – говорит Лесной.

В общем, курсовые границы на следующей неделе почти не изменятся, говорит банкир, поскольку курс будет двигаться в следующих коридорах:

межбанк – 38,5-39,5 грн/$ и 41,5-43 грн/€,

наличный рынок – 38,8-39,9 грн/$ и 41-43 грн/€.

Что ждет курс гривни в марте

Банкир Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке будут наблюдаться следующие тренды:

Будет доминировать межбанк (наличные курсы будут устанавливаться с учетом курсов межбанка);

Продолжится режим "управляемой гибкости". Следовательно, следует ожидать частые изменения курсов, как в сторону роста, так и в сторону уменьшения. А благодаря валютным интервенциям на межбанке следует ожидать определенного равновесия между спросом и предложением.

По прогнозам эксперта, смена курсов в марте будет происходить в таких "границах":

на межбанке – 38-40 грн/$ и 41-43 грн/€;

на наличном рынке – 38,25-40,5 грн/$ и 41,5-43,5 грн/€.

"Ежедневные курсовые изменения на межбанке не превысят 0,2 грн, на наличном рынке до 0,5 грн (в комбанках) и 0,7 грн (курсы обменных пунктов). При этом разница между курсами купли и продажи на межбанке будет минимальной - до 0,1 грн, на наличном рынке – до 0,5 грн (в банках), до 1 грн (в обменных пунктах)", – говорит Лесовой.