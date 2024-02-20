НБУ утвердил нового председателя правления Sense Bank: что о нем известно

15 февраля 2024 года Национальный банк Украины согласовал Алексея Ступака в должности председателя правления Sense Bank.

Об этом сообщает пресс-служба Sense Bank.

Отмечается, что ранее наблюдательный совет АО «Сенс Банк» по результатам конкурсного отбора избрал председателем правления банка Алексея Ступака.

"Sense Bank уверен, что под руководством Алексея Ступака банк продолжит усиливать свою ведущую роль как универсального банка, разрабатывая и внедряя стратегии, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособности и компетенций банка во всех бизнес-сегментах", - отмечают в финучреждении.

Алексей Ступак: что о нем известно

Алексей Ступак имеет 21-летний опыт работы в корпоративном банковском секторе ведущих украинских банков.

Свою банковскую карьеру он начал в 2002 году в АО Правэкс Банк, где отвечал за работу с корпоративными и VIP клиентами.

С 2008 по 2019 год он занимал руководящие должности в АО "Креди Агриколь Банк".

В июне 2019 года Ступак присоединился к команде Sense Bank и до сегодняшнего дня занимал должность директора корпоративно-инвестиционного, малого и среднего бизнеса.

Он имеет опыт работы в корпоративном сегменте украинской банковской системы, в том числе в сфере трансформации бизнес процессов.

Sense Bank планируют продать

Напомним, что 20 июля Нацбанк решил вывести Сэнс Банк с рынка. Позже финучреждение перешло в собственность государства. Органом управления корпоративными правами по акциям банка стал Минфин.

Государство планирует продать Сэнс банк потенциальным инвесторам. В настоящее время идет работа команды Министерства финансов Украины с привлечением Всемирного банка по усовершенствованию самого процесса продажи.