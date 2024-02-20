НБУ затвердив нового голову правління Sense Bank: що про нього відомо

15 лютого 2024 року Національний банк України погодив Олексія Ступака на посаді голови правління Sense Bank.

Про це повідомляє пресслужба Sense Bank.

Зазначається, що раніше Наглядова рада АТ «Сенс Банк» за результатами конкурсного відбору обрала головою правління банку Олексія Ступака.

"Sense Bank впевнений, що під керівництвом Олексія Ступака банк продовжить посилювати свою провідну роль як універсального банку, розробляючи та впроваджуючи стратегії, спрямовані на подальше підвищення конкурентоспроможності та компетенцій банку в усіх його бізнес-сегментах", - зауважують в фінустанові.

Олексій Ступак: що про нього відомо

Олексій Ступак має 21-річний досвід роботи в корпоративному банківському секторі провідних українських банків.

Свою банківську кар’єру він розпочав у 2002 році в АТ “Правекс Банк”, де відповідав за роботу з корпоративними та VIP клієнтами.

З 2008 року по 2019 рік він обіймав керівні посади у АТ “Креді Агріколь Банк”.

У червні 2019 року Ступак приєднався до команди Sense Bank і до сьогодні обіймав посаду директора корпоративно-інвестиційного, малого та середнього бізнесу.

Він має ґрунтовний досвід роботи в корпоративному сегменті української банківської системи, у тому числі у сфері трансформації бізнес процесів.

Sense Bank планують продати

Нагадаємо, що 20 липня, Нацбанк вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави. Органом управління корпоративними правами за акціями банку став Мінфін.

Держава планує продати Сенс банк потенційним інвесторам. Наразі іде робота команди Міністерства фінансів України із залученням Світового банку з удосконалення самого процесу продажу.