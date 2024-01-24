Укргазбанк та Сенс банк готують до продажу, вже є потенційні інвестори, - Мінфін

Заступник міністра фінансів України з європейської інтеграції Юрій Драганчук повідомив про підготовку до продажу Укргазбанку та Сенс банку та зацікавленості інвесторів у їх покупці.

Про це він повідомив на пресс-брифінгу з презентації річних результатів роботи державного Приватбанку у Києві, пише Delo.ua.

За словами Драганчука, держава планує продати Укргазбанк та Сенс банк потенційним інвесторам.

"Наразі іде робота команди Міністерства фінансів України із залученням Світового банку з удосконалення самого процесу продажу", - підкреслив Драганчук.

Він зазначив, що потенційні інвестори підганяють Мінфін з продажем, переконуючи у своїй готовності та наявності команди.

Крім того, паралельно ці два банки готуються до продажу, а менеджмент отримав відповідне завдання.

"Я дуже позитивно налаштований і хочеться продати ці два банки вже в цьому році", - наголосив Драганчук.

При цьому він зауважив, що державний Приватбанк, який наразі генерує найбільше доходів, поки що не готовий до продажу.

"Завдяки професійності команди показники Приватбанку ростуть, видно що, фінустанова адаптувалася до викликів воєнного часу", - зазначив заступник міністра фінансів.

Але він наголосив, що стосовно продажу Приватбанку держава відкрита до діалогу.

"Є потенційні інвестори, які готові заходити в Україну. Ми готові розглянуті будь-які пропозиції в будь-якій кількості часток", - підсумував Драганчук.

Реформування банків державного сектору

Зауважимо, уряд ще у вересні 2020 року затвердив принципи стратегічного реформування банків державного сектору і планує до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%.

Держава зокрема планує:

впровадити стратегії для кожного державного банку;

до 2025 року знизити частку держави в банківському секторі з 60% до 25%;

скоротити частку непрацюючих активів на балансах державних банків;

захищати та підтримувати реалізацію реформи корпоративного управління із більшістю незалежних членів в наглядовій раді, із забезпеченням необхідного рівня підзвітності.

Доходи державних банків

На 5 державних банків припадає 61,5% загального прибутку банківської сфери. З них 41,7% або 54,46 млрд грн заробив Приватбанк — він стабільно утримує лідерство. На другому місці Ощадбанк, на третьому розташувався Сенс банк, на четвертому - Укрексімбанк, а на п’ятому Укргазбанк.

Заробітки Приватбанку зросли удвічі до відповідного періоду до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році.

Нагадаємо, що 20 липня, Нацбанк вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави. Органом управління корпоративними правами за акціями банку став Мінфін. Передбачається, що після закінчення дії воєнного стану відомство залучить інвесторів для продажу банку.