ТОП-10 українських банків за прибутками

В Україні кількість банків скоротилась, натомість їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до початку повномасштабного вторгнення. 130,5 млрд грн заробили українські банки за 11 місяців 2023. Лише 4 банки з 63 отримали збитки.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що 87% від загального прибутку або ж 112,95 млрд грн припадає на топ-10 банків. Наразі до рейтингу входить 4 державні банки, 4 — з іноземним капіталом та 2 — з приватним.

Державні банки

Як зауважують аналітики, на 5 державних банків припадає 61,5% загального прибутку. З них 41,7% або 54,46 млрд грн заробив Приватбанк — він стабільно утримує лідерство.

"Заробітки Привату зросли удвічі до відповідного періоду до початку повномасштабного вторгнення у 2021 році", - констатують аналітики.

Іноземні банки

За даними "Опендатабот", наразі в Україні працює 14 банків з іноземним капіталом.

"Загалом вони отримали 32,8 млрд грн прибутку за 11 місяців 2023. Для порівняння, це в 1,6 рази більше, ніж за відповідний період 2021 року.Незмінним лідером цієї групи залишається Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 місяців 2023. А найбільший приріст прибутку до 2021 року у Дойче банк, аж у 10 разів: з 18,98 млн грн у 2021 до 183,23 млн грн торік", - підкреслили аналітики.

Приватний капітал

17,47 млрд грн заробили банки з приватним капіталом за 11 місяців 2023. Це у 1,5 рази більше, аніж прибутки цієї групи у 2021.

"2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 6,69 млрд грн, та Універсал банк (Монобанк) — 4,95 млрд грн", - констатують аналітики.

Зауважимо, як свідчать результати оцінки стійкості в розрізі банківських установ, оприлюднені Національним банком, більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності.

Змусять поділитися: податки для банків зростуть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про додаткове тимчасове оподаткування банків.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт №9656-д в другому читанні та в цілому 21 листопада.

Документ встановлює, що для банків ставка податку на прибуток підприємств за 2023 звітний рік становитиме 50%. Окремо прописано, що нарахування та сплата податку за попередні квартали цього року за ставкою, яка діяла раніше, не вважатиметься порушенням правил нарахування.

Як зазначав очільник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев, завдяки закону в бюджет 2024 року буде залучено додатково 24 млрд гривень.

За його словами, через війну банківська сфера стала надприбутковою і така тенденція спостерігатиметься ще включно до 2025 року. Це пов'язано із тим, що комерційні банки вкладають свої кошти у державні цінні папери, відомі як депозитні сертифікати НБУ. Вони є абсолютно безризиковими і приносять значну винагороду. У 2022 році облікова ставка за ними досягала 25% річних.

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