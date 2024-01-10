ТОП-10 украинских банков по доходам

В Украине количество банков сократилось, зато их доходы выросли вдвое по сравнению с периодом до начала полномасштабного вторжения. 130,5 млрд грн заработали украинские банки за 11 месяцев 2023 года. Только 4 банка из 63 получили убытки.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что 87% от общей прибыли или 112,95 млрд грн приходится на топ-10 банков. Сейчас в рейтинг входит 4 государственных банка, 4 — с иностранным капиталом и 2 — с частным.

Государственные банки

Как отмечают аналитики, на 5 государственных банков приходится 61,5% от общей прибыли. Из них 41,7% или 54,46 млрд грн заработал Приватбанк – он стабильно удерживает лидерство.

"Заработки Привата выросли вдвое к соответствующему периоду до начала полномасштабного вторжения в 2021 году", – констатируют аналитики.

Иностранные банки

По данным "Опендатабот", в настоящее время в Украине работает 14 банков с иностранным капиталом.

"В целом они получили 32,8 млрд грн прибыли за 11 месяцев 2023 года. Для сравнения, это в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Неизменным лидером этой группы остается Райффайзен: 7,43 млрд грн за 11 месяцев 2023 года. А наибольший прирост прибыли к 2021 году у Дойче банк, в 10 раз: с 18,98 млн грн в 2021 до 183,23 млн грн в прошлом году», - подчеркнули аналитики.

Частный капитал

17,47 млрд грн заработали банки с частным капиталом за 11 месяцев 2023 года. Это в 1,5 раза больше, чем доходы этой группы в 2021 году.

"2/3 от совокупной прибыли этой группы приходится на 2 банка: ПУМБ, являющийся лидером группы - 6,69 млрд грн, и Универсал банк (Монобанк) - 4,95 млрд грн", - констатируют аналитики.

Заметим, как свидетельствуют результаты оценки устойчивости в разрезе банковских учреждений, обнародованные Национальным банком, большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом высокий запас прочности.

Заставят поделиться: налоги для банков возрастут

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о дополнительном временном налогообложении банков .

Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект №9656-д во втором чтении и 21 ноября.

Документ устанавливает, что для банков ставка налога на прибыль предприятий за 2023 год отчетный год будет составлять 50%. Отдельно прописано, что начисление и уплата налога за предыдущие кварталы этого года по ранее действовавшей ставке не будет считаться нарушением правил начисления.

Как отмечал глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев, благодаря закону в бюджет 2024 года будет привлечено дополнительно 24 млрд гривен.

По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Это связано с тем, что коммерческие банки вкладывают свои средства в государственные ценные бумаги, известные как депозитные сертификаты НБУ. Они абсолютно безрисковые и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.

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