- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
Гетманцев рассказал, сколько дополнительных средств принесет в бюджет закон о налогообложении банков
Принятый недавно закон о временном дополнительном налогообложении банков предусматривает привлечение дополнительных 24 миллиарда гривен за 2023 год в бюджет 2024 года. Это дополнительный налог, налагаемый на сверхприбыли банков
Об этом рассказал в комментарии Украинскому радио председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
По его словам, из-за войны банковская сфера стала сверхприбыльной и такая тенденция будет наблюдаться еще включительно до 2025 года. Это связано с тем, что коммерческие банки вкладывают свои средства в государственные ценные бумаги, известные как депозитные сертификаты НБУ. Они абсолютно безрисковы и приносят значительное вознаграждение. В 2022 году учетная ставка по ним достигала 25% годовых.
Таким образом, коммерческие банки, не прибегая к разработке новаторских продуктов и не занимаясь коммерческой деятельностью, получали значительные прибыли, которые согласно новому закону у них изъяли.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Реагирование на такого рода аномалии быстрое, жесткое и четкое. Оно, кстати, согласовано с нашими международными партнерами, это одно из условий Международного валютного фонда. Потому что, к сожалению, за счет наших налогов мы не финансируем на 100% наши расходы на безопасность и оборону. Мы небольшую часть, но все же ссужаем. Поэтому аккумулирование этих денег, эти дополнительные источники для нас и для армии являются жизненно необходимыми ресурсами", - рассказал он.
Доход банков в 2023 году беспрецедентный
Гетманцев добавляет, что доход от процентов банков в 2023 году беспрецедентный и составил 190 млрд гривен.
В процессе обсуждения законопроекта в Парламенте рассматривались два основных варианта – введение дополнительного налога на все чистые процентные доходы банков и налогообложение сверхприбылей. Будучи автором базового проекта закона, он объясняет, что такая идея возникла на фоне поразительной сверхприбыли и мирового опыта.
Предлагаемая модель базируется на установлении 5% налога от чистого процентного дохода банка, что является примером зарубежных практик. Однако учитывая консультации с Национальным банком, Минфином и Международным валютным фондом, принято решение избежать создания нового объекта налогообложения.
Вместо этого предлагается простое повышение ставки на 2023 год до 50%, где половина прибыли банков отойдет в государственный бюджет. С 2024 года ставку планируется установить на уровне от 18 до 25%, сохраняя существующую практику налогообложения. Закон заработает уже в этом году.