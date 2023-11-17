Доходы банков превысили довоенные показатели: ТОП-10 финучреждений

За три квартала 2023 года украинские банки получили прибыль в 109,85 млрд грн. Это уже в 1,4 раза больше, чем доход украинских финучреждений за весь относительно мирный 2021 год – 77,53 млрд грн. Топ-10 банков по прибыли неизменен с начала 2023 года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Прибыли банков в этом году уже в 1,4 раза больше, чем за весь 2021 год

На 4 банка стало меньше в стране с начала года: у трех из них НБУ отозвал лицензии — речь идет о Форвард, Айбокс и Конкорд. Еще одно финучреждение обанкротилось. Укрстройинвестбанк. Всего в Украине работает 63 банка.

"Только 10% банков, большинство из них — частные — с начала года получили убытки: их общая сумма составляет 155 млн грн. топ-10 банков по прибыли не меняется с начала года: туда входят все государственные банки, 4 с иностранным капиталом и 1 - с частным. Сейчас именно этот топ финучреждений зарабатывает 87,5% от суммарной прибыли всех банков в стране.", - отметят в "Опендатабот".

Государственные банки

Бессменным лидером топ-10 остается Приватбанк: 43,4 млрд грн прибыли за три квартала. Это уже вдвое больше к соответствующему периоду 2021 года.

"Зато доля Привата в общей прибыли всех банков упала до 39,5%. Итого государственные ПриватБанк и Сбербанк за 9 месяцев 2023 года заработали чуть более половины (52%) общей прибыли всех украинских банков", - отмечают аналитики.

В целом доля заработка государственных банков увеличилась в третьем квартале до 63,5%. Преимущественно это произошло потому, что банк Смысл стал государственным.

Банки с частным капиталом

Банки с частным капиталом за 9 месяцев 2023 года получили 13,3 млрд грн прибыли — почти в 1,5 раза больше соответствующего периода 2021 года. Доля этой группы в общей прибыли незначительно снизилась с весны и составила 12%.

"Лидером группы по-прежнему остается ПУМБ, заработавший 5,68 млрд грн за три квартала текущего года. Это почти половина — 43% — от суммарной прибыли банков этой группы. Вместе с Универсал банком, который за этот период заработал 2, 86 млрд грн, они получили почти 2/3 суммарной прибыли этой группы банков", - подчеркивают аналитики.

Напомним, что в настоящее время в Украине рассматривается возможность о введении дополнительного налогообложения сверхприбылей банков: 50% за 2023 год и 25%, начиная с 2024 года.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта 9656-д, этот налог принесет в Госбюджет дополнительные 24-25 млрд грн только за 2023 год и по 6-7 млрд в последующие годы.

Несмотря на то, что законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении, соответствующие поступления уже заложены в госбюджет 2024 года — +9,9 млрд грн.

Заметим, за пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд. гривен. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины.

Напомним, с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд. грн., что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд. грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com