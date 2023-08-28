В Україні планують ввести податок на надприбутки банків: що зміниться для клієнтів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується запровадити 5% податку на чистий процентний дохід банків додатково до сплати податку на прибуток підприємств.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що подав разом з колегами законопроєкт про тимчасове оподаткування надприбутків банків.

Як нагадав Гетманцев, за першу половину 2023 року процентні доходи банків сягнули 141 млрд грн, у тому числі за рахунок операцій з державними цінними паперами – 73,5 млрд грн.

Чисті процентні доходи за цей же період склали 93,6 млрд грн. Проти першої половини 2021 року вони зросли на 75%.

"Таким чином, нарощування операцій з державними цінними паперами призвело до отримання рекордних надприбутків банками", - констатував Гетманцев.

За його словами, законопроєктом пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток підприємств).

Як прогнозує Гетманцев, у разі запровадження запропонованої законопроєктом моделі додаткові надходження до бюджету за 2023 рік могли б розрахунково становити близько 10 млрд грн.

При цьому, гроші пропонується спрямувати до загального фонду бюджету та скерувати на оборону країни.

Передбачається, що податок на надприбуток діятиме протягом 2024-2026 років.

"Подібний підхід (windfall tax) вже запроваджено в Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині, тому варто придивитися уважніше до досвіду цих європейських країн, що дозволить досягти балансу між забезпеченням стійкості фінансової системи України та оборонними потребами бюджету", - підсумував Гетманцев.

Таку законодавчу ініціативу вже встиг прокоментувати співзасновник monobank Олег Гороховський. Він вважає, що банки перекладуть новий податок у 5% на споживачів, збільшивши вартість кредитів.

"У разі ухвалення закон вступить у дію з 1 січня 2024 року. +5% до всіх кредитів.Від душі! Банки такі душки, що всі витрати звикли перекладати на клієнтів. Невже це не очевидно. Не люблю банки навіть більше, ніж народних депутатів", - зазначив Гороховський.

Зауважимо, за п’ять місяців 2023 року українські банки заробили 53,59 млрд гривень. Це у 2,2 рази більше показника відповідного періоду 2021 року. Такий результат є, як мінімум, найкращим за останні п’ять років, а як максимум — за всю історію незалежності України.

При цьому, ТОП-10 банків країни за розміром прибутків з початку року майже не змінився. Як і раніше його очолює Приватбанк, серед інших лідерів — Райффайзен банк та ПУМБ.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни українська банківська система демонструє значне збільшення резервів та ріст прибутковості. За 2022 рік банківський сектор накопичив у своїх резервах 119 млрд грн, що у 35 разів більше проти накопичених у 2021 році 3,4 млрд грн.