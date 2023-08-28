В Украине планируют ввести налог на сверхдоходы банков: что изменится для клиентов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается ввести 5% налога на чистый процентный доход банков дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что подал вместе с коллегами законопроект о временном налогообложении сверхприбылей банков.

Как напомнил Гетманцев, за первую половину 2023 процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, в том числе за счет операций с государственными ценными бумагами - 73,5 млрд грн.

Чистые процентные доходы за этот же период составили 93,6 млрд. грн. По сравнению с первой половиной 2021 года они выросли на 75%.

"Таким образом, наращивание сделок с государственными ценными бумагами привело к получению рекордных сверхприбылей банками", - констатировал Гетманцев.

По его словам, законопроектом предлагается обложить чистый процентный доход банков по ставке 5% (дополнительно к уплате налога на прибыль предприятий).

Как прогнозирует Гетманцев, в случае внедрения предложенной законопроектом модели дополнительные поступления в бюджет за 2023 год могли бы расчетно составлять около 10 млрд. грн.

При этом деньги предлагается направить в общий фонд бюджета и направить на оборону страны.

Предполагается, что налог на сверхприбыль будет действовать в течение 2024-2026 годов.

"Подобный подход (windfall tax) уже введен в Испании, Чехии, Литве, Венгрии, поэтому стоит присмотреться внимательнее к опыту этих европейских стран, что позволит добиться баланса между обеспечением устойчивости финансовой системы Украины и оборонными потребностями бюджета", - подытожил Гетманцев.

Такую законодательную инициативу уже успел прокомментировать соучредитель monobank Олег Гороховский. Он считает, что банки переведут новый налог в 5% на потребителей, увеличив стоимость кредитов.

"В случае принятия закон вступит в действие с 1 января 2024 года. +5% ко всем кредитам. От души! Банки такие душки, что все расходы привыкли переводить на клиентов. Неужели это не очевидно. Не люблю банки даже больше, чем народных депутатов ", – отметил Гороховский.

Заметим, за пять месяцев 2023 года украинские банки заработали 53,59 млрд. гривен. Это в 2,2 раза больше показателя соответствующего периода 2021 года. Такой результат является как минимум лучшим за последние пять лет, а как максимум — за всю историю независимости Украины.

При этом ТОП-10 банков страны по размеру доходов с начала года почти не изменился. Как и раньше, его возглавляет Приватбанк, среди других лидеров — Райффайзен банк и ПУМБ.

Напомним, с начала полномасштабной войны украинская банковская система демонстрирует значительное увеличение резервов и рост доходности. За 2022 год банковский сектор накопил в своих резервах 119 млрд. грн., что в 35 раз больше против накопленных в 2021 году 3,4 млрд. грн.