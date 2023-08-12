Поступление налогов от пунктов обмена валют увеличилось в 8 раз

По состоянию на 1 августа в реестр пунктов обмена валют включено 3 753 учреждения, которые за 7 месяцев 2023 уплатили в бюджеты всех уровней 173,7 млн грн налогов.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

"Стабильные поступления в бюджет продолжают обеспечивать плательщики, имеющие пункты обмена валют. За 7 месяцев текущего года из пунктов обмена валют в бюджеты всех уровней поступило 173,7 млн грн", - отметил Гетманцев.

Он отметил, что на 1 августа 2023 в реестр пунктов обмена включено 3 753 обменников от 60 юридических лиц.

"По сравнению с началом года количество пунктов обмена увеличилось на 13, хотя и произошло незначительное сокращение юридических лиц (-4)", – подчеркнул нардеп.

Он напомнил, что за весь 2021 год вся отрасль заплатила всего 21 млн грн налогов.

То есть, в текущем году обменники уплатили почти в 8 раз больше налогов, чем в период до войны.

Напомним, Национальный банк Украины запретил обменникам информировать об установленных курсах покупки и продажи иностранных валют в любой форме вне касс, мотивируя такое решение борьбой со спекуляциями на рынке.

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