Надходження податків від пунктів обміну валют збільшилося у 8 разів

Станом на 1 серпня до реєстру пунктів обміну валют включено 3 753 установи, які за 7 місяців 2023 року сплатили до бюджетів усіх рівнів 173,7 млн грн податків.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сталі надходження до бюджету продовжують забезпечувати платники, що мають пункти обміну валют. За 7 місяців поточного року з пунктів обміну валют до бюджетів усіх рівнів надійшло 173,7 млн грн", - зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що на 1 серпня 2023 року до реєстру пунктів обміну включено 3 753 обмінників від 60 юридичних осіб.

"У порівнянні з початком року кількість пунктів обміну збільшилася на 13, хоча й відбулося незначне скорочення юридичних осіб (-4)", - підкреслив нардеп.

Він нагадав, що за весь 2021 рік вся галузь сплатила лише 21 млн грн. податків.

Тобто у поточному році обмінники сплатили майже у 8 разів більше податків, ніж у період до війни.

Нагадаємо, Національний банк України заборонив обмінникам інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в будь-якій формі поза межами кас, мотивуючи таке рішення боротьбою зі спекуляціями на ринку.

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