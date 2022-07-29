НБУ звинуватив обмінники у підриві курсу гривні, заборонивши вивішувати курс поза приміщеннями

Національний банк України заборонив небанківськім фінустановам та операторам поштового зв’язку, які мають ліцензію на торгівлю валютою, інформувати про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют в будь-якій формі поза межами кас відповідної установи.

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Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідну постанову №165 він ухвалив 29 липня, і з цього ж дня вона вже набрала чинності.

Віднині обмінникам та іншим небанківськім фінустановам заборонено використовувати для відображення будь-яких цифр та символів як тимчасові, так і стаціонарні конструкції як всередині будівель, так і на відкритій місцевості, на зовнішніх поверхнях будівель, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг.

Інформація про курс має бути зазначена лише у вигляді копії наказу (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу валюти виключно в касах установ та їх структурних підрозділів.

Також НБУ зобов'язав фінустанови встановити камери відеонагляду за робочими місцями працівника, який здійснює обмін валюти, та відповідного місця з боку клієнта, а також місць входу та виходу людей з установи і зберігати відеозаписи протягом 14 днів. Більш того, ці камери повинні мати аварійне живлення, аби працювати мінімум 12 годин після відключення електропостачання. Однак ці норми набудуть чинності з 3 серпня.

Крім того, відновлено обов’язок подання установами інформації до реєстру приміщень, в яких здійснюється обмін валют, і висувається низка вимог до таких приміщень. Зокрема, з метою підвищення безпеки центробанк перегляне технічні вимоги до кас.

Нацбанк мотивує таке рішення необхідністю мінімізації спекуляцій на валютному ринку, оскільки вважає неприпустимим "розхитування ситуації з готівковим курсом" під час війни задля отримання додаткової маржі.

"Небанківські установи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями в готівковій формі, розпочали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим фактично існування "банкоматного туризму". Таке підвищення курсу виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку та може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення небанківськими установами", - йдеться в повідомленні.

Також НБУ вимагає передавати йому дані про використовувані при купівлі та продажу валют реєстратори розрахункових операцій (РРО), вважаючт, що це дасть змогу підсилити податкову дисципліну, оскільки відповідні небанківські установи зараз ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток.

Натомість зазначені зміни не стосуються банків, оскільки на сьогодні регулятор практично не фіксує за ними зловживань у сфері готівкового обміну валют. Проте в НБУ підкреслюють, що у разі виявлення таких зловживань аналогічне регулювання буде запроваджено і для них.

Нагадаємо також, що з 27 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню готівкову іноземну валюту у половині об’єму, який банки придбали у тих же громадян у безготівковому вигляді починаючи з 13 квітня. Цей обсяг банки можуть продавати додатково до продажу придбаної з цієї ж дати готівкової валюти.

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