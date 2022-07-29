Інфляція в Україні за підсумками 2022 року перевищить 30%, а ВВП скоротиться на третину - прогноз НБУ

Національний банк прогнозує, що у 2022 році річна інфляція прискориться до 31% з огляду на збереження впливу більшості шоків пропозиції. Мова про наслідки воєнних дій та високу вартість енергоносіїв. Про цей повідомляє НБУ в своєму новому інфляційному звіті за липень.

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Інфляції сповільниться до однознакового рівня лише наприкінці 2024 року, за підсумками 2023-го показник складе не менше 20%, прогнозує Нацбанк. Пояснюється, що стримуватиме сповільнення інфляції висока вартість енергоносіїв і потреба в поетапному приведенні енергетичних тарифів для населення до ринкових рівнів.

Через війну у 2022 році реальний ВВП скоротиться на третину. При цьому регулятор фіксує пожвавлення економічної активності насамперед завдяки звільненню північних областей та зменшенню кількості регіонів з активними бойовими діями, але економіка працює на значно нижчому рівні потужності порівняно з довоєнним.

В подальшому, у 2023-2024 роках, ВВП зростатиме темпами близько 5-6% на рік, вважають в НБУ.

Також повідомляється, що політика Національного банку та уряду України будуть поступово нормалізовані:

НБУ повернеться до традиційних засад режиму інфляційного таргетування з плаваючим курсоутворенням;

емісійне фінансування бюджетних потреб буде поступово припинено;

уряд повернеться до ринкових залучень для покриття дефіциту бюджету за рахунок установлення їх належної доходності.

Регулятор вже поступово скасовує деякі обмеження, які були введені в перші дні повномасштабного вторгення. Зокрема, НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют. Крім того, НБУ вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

Нагадаємо, ще місяць тому, в червні, НБУ прогнозував, що інфляція в Україні під кінець року перевищить лише 20%. Тоді також головні чинники зростання цін пов'язували з війною.

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