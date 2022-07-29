Инфляция в Украине по итогам 2022 года превысит 30%, а ВВП сократится на треть – прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что в 2022 году годовая инфляция ускорится до 31%, учитывая сохранение влияния большинства шоков предложения. Речь идет о последствиях военных действий и высокой стоимости энергоносителей. Об этом сообщает НБУ в своем новом инфляционном отчете за июль.

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Инфляция замедлится до однознакового уровня только в конце 2024 года, по итогам 2023-го показатель составит не менее 20%, прогнозирует Нацбанк. Объясняется, что замедление инфляции будет сдерживать высокая стоимость энергоносителей и потребность в поэтапном приведении энергетических тарифов для населения к рыночным уровням.

Из-за войны в 2022 году реальный ВВП сократится на треть. При этом регулятор фиксирует оживление экономической активности, прежде всего, благодаря освобождению северных областей и уменьшению количества регионов с активными боевыми действиями, но экономика работает на значительно более низком уровне мощности по сравнению с довоенным.

В дальнейшем, в 2023-2024 годах, ВВП будет расти темпами около 5-6% в год, считают в НБУ.

Также сообщается, что политика Национального банка и правительства Украины будут постепенно нормализованы:

НБУ вернется к традиционным принципам режима инфляционного таргетирования с плавающим курсообразованием;

эмиссионное финансирование бюджетных нужд будет постепенно прекращено;

правительство вернется к рыночным привлечениям для покрытия дефицита бюджета за счет установления их должной доходности.

Регулятор уже постепенно упраздняет некоторые ограничения, которые были введены в первые дни полномасштабного вторжения. В частности, НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам. Кроме того, НБУ принял ряд дополнительных мер для сбалансирования валютного рынка и поддержания устойчивости экономики в условиях войны

Напомним, еще месяц назад, в июне, НБУ прогнозировал, что инфляция в Украине к концу года превысит лишь 20%. Тогда главные факторы роста цен связывали с войной.

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