НБУ дозволив банкам продавати фізособам безготівкову іноземну валюту

Національний банк України вжив низку додаткових заходів для збалансування валютного ринку та підтримання стійкості економіки в умовах війни.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, НБУ дозволить банкам із 21 липня 2022 року продавати безготівкову валюту громадянам із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті).

Також, із 21 липня:

- громадяни як і раніше матимуть змогу знімати з гривневих платіжних карток за кордоном 50 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Водночас ліміт на зняття готівкової валюти з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів;

- зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн (в еквіваленті) до 30 тис. грн (в еквіваленті);

- установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

Також із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Крім того, змінено алгоритм розрахунку лімітів відкритої валютної позиції банками в частині неврахування збільшення резервів за валютними активами банків. Такий крок попередить можливість штучного завищення резервів банками за валютними активами для збільшення обсягів придбання іноземної валюти. Нова норма набере чинності з 1 серпня 2022 року.

"Усі запроваджені з початку війни обмеження є тимчасовими заходами. Водночас зараз вони дають змогу економіці вистояти у війні та сприятимуть швидшому її відновленню після нашої Перемоги", – зазначив голова НБУ Кирило Шевченко.

Зазначимо, НБУ 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол. США з огляду на зміну фундаментальних характеристик економіки України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.