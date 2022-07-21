НБУ разрешил банкам продавать физлицам безналичную иностранную валюту

Национальный банк Украины принял ряд дополнительных мер по сбалансированию валютного рынка и поддержанию устойчивости экономики в условиях войны.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, НБУ позволит банкам с 21 июля 2022 года продавать безналичную валюту гражданам с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте).

Также, с 21 июля:

- граждане по-прежнему смогут снимать с гривневых платежных карт за границей 50 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц. В то же время лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный : 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней;

- уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте);

- установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карточек в размере 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте.

Также с 25 июля 2022 года отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту .

Кроме того, изменен алгоритм расчета лимитов открытой валютной позиции банками в части неучета увеличения резервов по валютным активам банков. Такой шаг предотвратит возможность искусственного завышения резервов банками по валютным активам для увеличения объемов приобретения иностранной валюты. Новая норма вступит в силу с 1 августа 2022 года.

"Все введенные с начала войны ограничения являются временными мерами. Они сейчас дают возможность экономике выстоять в войне и будут способствовать более быстрому ее восстановлению после нашей Победы", - отметил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отметим, НБУ 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл. США с учетом изменения фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укрепления доллара США к другим валютам.