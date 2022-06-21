Інфляція в Україні внаслідок війни таки перевищить 20%

Внаслідок війни інфляція в Україні під кінець року таки перевищить 20%, заявив у вівторок, 21 червня, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінансову стабільність. ВВП в свою чергу цього року впаде мінімум на третину.

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Втім, такі прогнози по інфляції в НБУ вже давали. Ще в середині квітня там попереджали, що за підсумками 2022 року інфляція може перевищити 20%, але при цьому вона залишатиметься контрольованою. Але на процес впливатиме не лише висока вартість енергоносіїв у світі.

Головні чинники росту цін пов’язані з війною: порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання їх виробничих витрат, а також підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції.

Відмітимо, що такі прогнози збігаються з цифрами, які озвучували і в Кабміні. Тоді прем’єр Денис Шмигаль додавав, що такі показники для країни у стані війни цілком природні.

І справді, згідно з даними Держстату, інфляція на споживчому ринку України у травні порівняно із квітнем поточного року становила 2,7%, а з початку року – 13,9%. Натомість порівняно з травнем минулого року ціни в Україні виросли на 18%.