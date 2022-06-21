Инфляция в Украине в результате войны таки превысит 20%

В результате войны инфляция в Украине к концу года таки превысит 20%, заявил во вторник, 21 июня, заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук во время презентации отчета о финансовой стабильности. ВВП, в свою очередь, в этом году упадет минимум на треть.

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Впрочем, такие прогнозы по инфляции в НБУ уже давали. Еще в середине апреля там предупреждали, что по итогам 2022 инфляция может превысить 20%, но при этом она будет оставаться контролируемой. Но на процесс влияет не только высокая стоимость энергоносителей в мире.

Главные факторы роста цен связаны с войной: нарушение цепей снабжения, уничтожение активов предприятий, рост их производственных издержек, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения.

Отметим, что подобные прогнозы совпадают с цифрами, озвученными и в Кабмине. Тогда премьер Денис Шмигаль добавлял, что подобные показатели для страны в состоянии войны вполне естественны.

Действительно, согласно данным Госстата, инфляция на потребительском рынке Украины в мае по сравнению с апрелем текущего года составила 2,7%, а с начала года – 13,9%. По сравнению с маем прошлого года цены в Украине выросли на 18%.