До кінця року інфляція в Україні становитиме 20%, але це нормально для воєнного часу, — Шмигаль.

До кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%.

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Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у воєнний час МВФ та Світовий банк підтверджують і навіть рекомендують робити контрольовану емісію. За словами прем'єр-міністра, це корисно, щоб керівництво країни могло підтримувати свою економіку.

"НБУ у межах встановлених параметрів може це робити. НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція буде близько 20%, ми також із Міністерством економіки ці кордони дуже уважно відстежуватимемо. Зараз після COVID у всьому світі інфляція, в принципі, галопує. У країні, що веде найбільшу на європейському континенті після Другої світової війни, повномасштабну, криваву війну проти зухвалого агресора, інфляція в районі до 20% абсолютно прийнятна. Це нормально для воєнного часу", — додав Шмигаль.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко раніше заявив, що інфляція в Україні за підсумками квітня може зрости до 15,9% з 13,7% за підсумками березня, оскільки ринкові механізми в умовах війни мають обмежений вплив.