Инфляция в апреле достигла 15,9% — НБУ

Глава НБУ сообщил, что инфляция в Украине по итогам апреля может возрасти до 15,9% с 13,7% по итогам марта, поскольку рыночные механизмы в условиях войны имеют ограниченное влияние.

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Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что по итогам апреля инфляция в Украине ускорилась почти до 16%, но это все равно значительно меньше, чем в 2016 году.

"По оценкам НБУ, на основе web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам) в апреле инфляция составила 15,9%. К концу года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда инфляция достигала 60%", – сообщил Шевченко.

По его словам, у НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией. И как только в стране заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, Нацбанк вернется к режиму инфляционного таргетирования, который, как подчеркнул глава НБУ, в свое время помог преодолеть инфляцию в 60%.



Ранее сегодня, 3 мая, Кирилл Шевченко сообщил, что ликвидность банков с 24 февраля 2022 года выросла на 72 млрд грн и достигла 230 млрд грн.