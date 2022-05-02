Ликвидность банков с 24 февраля 2022 года выросла на 72 млрд грн и достигла 230 млрд

Банковская система Украины продолжает нормально работать в условиях войны, о чем свидетельствует рост на 72 млрд грн остатков средств на корсчетах банков, а также вложений в депозитные сертификаты НБУ. Об этом сообщил в своей колонке НВ глава Нацбанка Кирилл Шевченко. По его словам, банки успешно справились с шоком первых дней войн.

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"Заранее подготовленные планы бесперебойной работы позволили банкам быстро обеспечить бесперебойные каналы связи и энергоснабжения, сохранить данные клиентов, перезапустить инфраструктуру и многое другое. То есть принять все необходимые меры для оперативного перехода к работе в новых условиях", — отметил глава НБУ.

Он сказал, что введены относительно мягкие ограничения на снятие наличности и на операции на валютном рынке.

"После двух месяцев войны банковская система остается высоколиквидной. Ликвидность банков (остаток средств на корсчетах банков и вложения в депозитные сертификаты НБУ) с начала войны выросла на 72 млрд грн до более 230 млрд грн. 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия. И мы видим, что их количество растет", — подчеркнул Шевченко.

Он также отметил, что гривневые вклады населения в банках с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20% или на 85 млрд грн.

Напомним, При этом Национальный банк решил накладывать на банки штраф в 1% от уставного капитала за нарушения ограничений, принятых в военное время.

В последнюю неделю апреля Национальный банк продолжил сногсшибательными темпами распродавать валюту. С начала войны регулятор купил на межбанке $1,124 млрд и €95,7 млн, а продал $3,076 млрд и €1,486 млрд.