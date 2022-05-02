НБУ продолжает распродажу доллара и евро: чего ждать населению от наличного курса валют в начале мая

Прошлая неделя стала для апреля последней. Национальный банк продолжил сногсшибательными темпами распродавать валюту. С начала войны регулятор купил на межбанке $1,124 млрд и €95,7 млн, а продал $3,076 млрд и €1,486 млрд.

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Говоря иначе, за период с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля и до конца минувшей недели Национальный банк "зашел в минус" примерно на $1,952 млрд и € 1,476 млрд.

Отрицательное сальдо на межбанке за апрель поражает

В настоящее время НБУ ограничил валютные торги на межбанковском валютном рынке. Регулятор реализует валюту только избранным предприятиям, занимающимся закупкой за границей критически необходимых товаров во время войны.

Торги ведутся, как известно, при фиксированном с начала войны курсе в 29,25 грн/$ и 30,85 грн/ €.

На прошлой неделе НБУ уже традиционно приобрел на межбанке мизерную сумму – всего лишь $1,5 млн и € 5,5 млн, а продал через банки предприятиям для закупки критического импорта $448,08 млн и € 108,25 млн.

Поскольку эта неделя стала последней для месяца, суммарно за апрель Нацбанк купил на межбанке в эквиваленте $41 млн, а продал $2,244 млрд (отрицательное сальдо таким образом составило $2,203 млрд).

Курс на наличном рынке

Еще с 14 апреля Нацбанк разрешил банкам и обменникам продавать населению наличную иностранную валюту. В НБУ приняли такое решение, поскольку сегодня разница между официальным курсом доллара и евро и котировками на "черном" рынке не так ощутима, как в начале войны.

Правда, НБУ постановил, что курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса (не более 32,18 грн/$ и 33,94 грн/ €).

На прошлой неделе спрэд на наличном курсе в банках только сузился. Если 25 апреля, в понедельник, средний курс в банках и обменниках по Украине составлял 31,38–32,17 грн/$, то уже 1 мая – 31,85–32,18 грн/$.

Судя по всему, на этой неделе спред по доллару также несущественно расширится.

С евро ситуация по итогам прошлой недели несколько отличается. Если еще в понедельник средний курс составлял 33,94-34,82 грн/€, то к концу недели – 33,25-33,9 грн/€. Определенно, стоимость покупки и продажи евро с начала этой недели начнет подниматься.

На "черном" рынке в течение прошлой недели по доллару произошел определенный скачок. В среду, 27 апреля, курс поднялся до 33,7-23,7 грн/$, а уже к концу недели цена доллара составляла 33,3-33,7 грн/$.

Скорее всего, в течение недели курс доллара на "черном" рынке слегка опустится.

С евро на "черном" рынке ситуация вполне стабильная. В течение всей недели с небольшими отклонениями курс составлял 23,5-36 грн/ €. По прогнозам наших экспертов, эта тенденция сохранится и на этой неделе.

Большую надежду приходится возлагать на аграриев и США

Как обращает внимание в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, сейчас наш Кабмин ведет работу по возобновлению логистических цепочек поставок украинских товаров на внешние рынки.

Глава Минагрополитики Николай Сольский в рамках рабочего визита в Латвию обсудил возможности поставки за границу продукции украинских аграриев с помощью латвийских портов. Президент Владимир Зеленский провел аналогичные переговоры со своим коллегой из Румынии.

Если удастся наладить экспорт через морские порты этой страны, то объемы поступления иностранных валют в Украину многократно возрастут.

Конгресс США одобрил программу ленд-лиза для Украины на сумму $33 млрд. Из них $8,5 млрд будут направлены на поддержку экономики: гуманитарную помощь и финансирование расходов государственного бюджета.

"Это благоприятно скажется на курсе гривни, поскольку увеличатся объемы предложения иностранных валют. Кроме внешних ресурсов Кабмин активно использует и внутренние резервы", – говорит Гойлов.

На прошлых размещениях военных ОВГЗ в госбюджет было привлечено более 50 млрд грн. Важную роль в этом сыграло решение Нацбанка о внедрении новых моделей учета ценных бумаг нерезидентов, что значительно упростило их доступ к рынку военных ОВГЗ.