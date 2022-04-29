НБУ резко ужесточил лимит открытой валютной позиции банков и установил ограничения на курс гривни

Национальный банк Украины изменил порядок функционирования валютного рынка, чтобы снизить давление на международные резервы Украины и предотвратить оттока капитала. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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С 4 мая 2022 сокращаются лимиты открытой длинной и короткой валютной позиции банков с 15% до 5% от их регулятивного капитала. С 30 апреля 2022 года также банки также приостанавливают выдачу новых сберегательных сертификатов, номинированных в валюте, но могут привлекать депозиты в иностранной валюте.

"Банкам временно запрещается заключать ряд деривативных контрактов денежного рынка (кроме свопов), а именно: контрактов, на основании которых возникают обязанности у сторон этого контракта по покупке, продаже иностранной валюты или банковских металлов за гривню; контрактов, базовым показателем которых является курс иностранной валюты к гривне, валютный индекс (курсы нескольких валют), выраженный в гривне или цена на банковские металлы в гривне", – сказано в документе.

С 30 апреля при совершении сделок с использованием электронных платежных средств курс гривни к иностранной валюте не должен превышать более чем на 10% официальный курс НБУ при списании со счета клиента средств в гривне, если межбанковский перевод осуществляется в иностранной валюте.

Курс гривни к иностранной валюте в сделках с применением электронных платежных средств не должен быть ниже официального курса НБУ:

в случае списания со счета клиента средств в валюте, если межбанковский перевод выполняется в гривне;

при зачислении на счет средств в гривне, если перевод осуществляется в валюте.

Постановление вступает в силу с 30 апреля.

Напомним, с 18 по 22 апреля НБУ реализовал предприятиям для покупки критического импорта рекордные $546 млн, не приобретя при этом ни одного доллара.

А в январе-марте 2022 года украинские банки продемонстрировали 0,16 млрд грн убытка.