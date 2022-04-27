НБУ разрешил работу POS-терминалов без бумажных чеков

Национальный банк Украины разрешил торговцам работать с POS-терминалами, не выдавая бумажные чеки покупателям. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Причиной такого решения стал дефицит специальной бумаги. Из-за нарушения логистических цепочек в военное время предприятия торговли не получают ее, и уже стихийно кое-где начали работать без выдачи чеков.

"Чтобы защитить права пользователей платежных карт, Национальный банк обязал банки урегулировать спорные вопросы, касающиеся использования платежных карт, независимо от наличия у пользователя чека pos-терминала", — сообщили в Нацбанке.

Таким образом, даже без такого чека клиенты могут по-прежнему получить средства в случае возврата товара и обратиться в банк-эмитент карты для обжалования совершенных операций.

Напомним, Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции, включая покупку криптовалюты, для предотвращения непроизводительного оттока капитала из страны в условиях военного положения.