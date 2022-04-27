- Категорія
- Фінанси
- Дата публікації
-
НБУ дозволив роботу POS-терміналів без паперових чеків
Національний банк України дозволив працювати з POS-терміналами, не видаючи паперові чеки покупцям. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Причиною такого рішення став дефіцит спеціального паперу. Через порушення логістичних ланцюжків у військовий час підприємства торгівлі не отримують її і вже стихійно деінде почали працювати без видачі чеків.
"Щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов'язав банки врегулювати спірні питання щодо використання платіжних карток, незалежно від наявності у користувача чека pos-терміналу", - повідомили в Нацбанку.
Таким чином, навіть без такого чека клієнти можуть як і раніше отримати кошти у разі повернення товару та звернутися до банк-емітенту картки для оскарження скоєних операцій.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Національний банк України запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції, включаючи купівлю криптовалюти, для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.