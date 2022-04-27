НБУ дозволив роботу POS-терміналів без паперових чеків

Національний банк України дозволив працювати з POS-терміналами, не видаючи паперові чеки покупцям. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Причиною такого рішення став дефіцит спеціального паперу. Через порушення логістичних ланцюжків у військовий час підприємства торгівлі не отримують її і вже стихійно деінде почали працювати без видачі чеків.

"Щоб захистити права користувачів платіжних карток Національний банк зобов'язав банки врегулювати спірні питання щодо використання платіжних карток, незалежно від наявності у користувача чека pos-терміналу", - повідомили в Нацбанку.

Таким чином, навіть без такого чека клієнти можуть як і раніше отримати кошти у разі повернення товару та звернутися до банк-емітенту картки для оскарження скоєних операцій.

Нагадаємо, Національний банк України запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції, включаючи купівлю криптовалюти, для запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.