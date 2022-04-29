Украинские банки в марте получили 10 млрд гривен убытков: НБУ объяснил причины

В январе-марте 2022 года украинские банки продемонстрировали 0,16 млрд грн убытка. В частности, как сообщает Национальный банк Украины, в марте чистый убыток составил уже 10,07 млрд грн, хотя январь-февраль банки завершили с прибылью 9,91 млрд грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По его данным, из 69 платежеспособных банков 44 банка в минувшем квартале были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 5,85 млрд грн, а 25 – убыточными с убытком 6,01 млрд грн.

"С началом полномасштабной войны банки ввели кредитные каникулы и снизили комиссии за пользование своими услугами. Это негативно отразилось на процентных и комиссионных доходах финучреждений. Так, темпы роста чистого процентного дохода в марте существенно замедлились – до 17% г/г, тогда как за январь -февраль этот показатель вырос на 35% г/г", - отмечает регулятор.

Чистый комиссионный доход банков сократился за I квартал на 13% к прошлогоднему показателю из-за падения в марте на 58%. Однако операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы по итогам I квартала составила 22,23 млрд грн (при 13,69 млрд грн в I квартале 2021 года).

Как указывают в НБУ, отрицательный финансовый результат І квартала определили значительные объемы сформированных резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны: банки сформировали за квартал резервы на 21,57 млрд грн, из них в марте – на 15,86 млрд грн.

"Общее снижение бизнес-активности и падение спроса на кредиты и банковские услуги и в дальнейшем будет негативно влиять на прибыльность банков. Потери от кредитного риска будут ожидаемо расти, учитывая постепенное влияние экономического кризиса на деятельность заемщиков. Поэтому оценить влияние войны на капитал банков можно будет только с временем", - говорится в сообщении.

Регулятор при этом приветствует, что банки должным образом отражают финансовые показатели, и подчеркивает важность понимания истинного состояния финучреждений для сохранения финансовой устойчивости банковского сектора.

"Национальному банку очень важно видеть реальное положение дел в банковской системе. Поэтому, какими бы ни были убытки по результатам войны, мы призываем банки не скрывать их путем "украшения" отчетности. Без этого нам сложно будет внедрить эффективный план оздоровления банковской системы после победы", – прокомментировал заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка

По его словам, банковская система имеет значительный запас прочности, чтобы поглотить временные негативные последствия войны, в то же время финансовые учреждения в случае необходимости будут иметь время на восстановление финансовой устойчивости.

Источник фото: ru.depositphotos.com