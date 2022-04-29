Українські банки в березні отримали 10 млрд гривень збитків: НБУ пояснив причини

У січні–березні 2022 року українські банки продемонстрували отримали 0,16 млрд грн збитку. Зокрема, як повідомляє Національний банк України, у березні чистий збиток становив вже 10,07 млрд грн, хоча січень-лютий банки завершили з прибутком 9,91 млрд грн.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його даними, з 69 платоспроможних банків 44 банки у минулому кварталі були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 5,85 млрд грн, а 25 – збитковими зі збитком 6,01 млрд грн.

"З початком повномасштабної війни банки запровадили кредитні канікули та знизили комісії за користування своїми послугами. Це негативно відбилося на процентних та комісійних доходах фінустанов. Так, темпи зростання чистого процентного доходу в березні суттєво сповільнилися – до 17% р/р, тоді як за січень-лютий цей показник зріс на 35% р/р", - зазначає регулятор.

Чистий комісійний дохід банків скоротився за І квартал на 13% до минулорічного показника через падіння в березні на 58%. Однак операційний результат банків залишався позитивним: чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви за підсумками І кварталу становив 22,23 млрд грн (при 13,69 млрд грн у І кварталі 2021 року).

Як вказують у НБУ, від'ємний фінансовий результат І кварталу визначили значні обсяги сформованих резервів під очікувані збитки через наслідки війни: банки сформували за квартал резерви на 21,57 млрд грн, з них у березні – на 15,86 млрд грн.

"Загальне зниження бізнес-активності та падіння попиту на кредити й банківські послуги й надалі негативно впливатиме на прибутковість банків. Втрати від кредитного ризику очікувано зростатимуть з огляду на поступовий вплив економічної кризи на діяльність позичальників. Тож оцінити вплив війни на капітал банків можна буде лише із часом", - йдеться у повідомленні.

Регулятор при цьому вітає те, що банки належним чином відображують фінансові показники, і підкреслює важливість розуміння справжнього стану фінустанов для збереження фінансової стійкості банківського сектору.

"Національному банку дуже важливо бачити реальний стан справ у банківській системі. Тому, якими б не були збитки за результатами війни, ми закликаємо банки не приховувати їх шляхом "прикрашання" звітності. Без цього нам складно буде впровадити ефективний план оздоровлення банківської системи після перемоги", - прокоментував заступник голови НБУ Ярослав Матузка

За його словами, банківська система має значний запас міцності, щоб поглинути тимчасові негативні наслідки війни, водночас фінансові установи у разі потреби матимуть час на відновлення фінансової стійкості.

Источник фото: ua.depositphotos.com