Банкіри прогнозують падіння депозитних ставок

Попри війну та стрибок інфляції, депозитні ставки не зростатимуть, а навпаки, ще скоротяться. Це залежатиме від того, як банки будуть бачити динаміку пасивів. Якщо буде різке падіння пасивів, зниження ставок буде не таким різким.

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Про це розповіли банкіри під час круглого столу "Як війна вплинула на сегмент депозитів для фізосіб", пише "Фінансовий клуб".

"Відбувається другий етап зниження ставок. Ми щотижня моніторимо ринок, дивимося, що з двозначних значень ставка за гривневими вкладами на 12 місяців знизилася до однозначних ставок і знаходиться від 5-6% до 8-9% по основним гравцям банківського ритейлу. І ми сподіваємося, цей тренд буде зберігатися", – зазначив заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Голова ради Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова розповіла, що середні ставки за гривневими вкладами в найбільших банках впали до 4,5-6%, а в "доларах взагалі до 0,01%".

"Є різниця 1,5 в.п. між депозитом без дострокового закриття і строковим. Максимальна – 8,5%", – зазначила вона.

На думку банкірів, зараз вже всі звикли до нової ситуації, побачили, що банківська система ліквідна і має значний потенціал стійкості.

"Нацбанк показав, що може надавати гроші тим банкам, які в цьому мають потребу. І в квітні ми вже піднімаємо питання зменшення відсоткових ставок", – сказав голова правління банку "Глобус" Сергій Мамедов.

Він пояснив це профіцитом грошей, який призведе до їх здешевлення та зниження відсоткових ставок.

"До того ж доходи банків скоротяться. Тим паче, що збільшення ставок звідки брати? Зараз в банках кредитні канікули, скасування або скорочення комісій. За рахунок чого збільшувати ці відсотки? Зараз фокус трохи змінився: він не про прибуток, а про підтримку один одного", – вважає Олена Коробкова.

За її словами, ці фактори посилять тренд скорочення ставок.

"Зараз деякі банки почали знижувати ставки та не нараховують відсотки за вкладами на вимогу і на залишки за поточними рахунками. І це підтверджується динамікою індексу UIRD, який свідчить про невелике зниження з початку року процентних ставок за строковими вкладами на 3-6-9 місяців", – наголосила Олена Коробкова.

"Якщо дивитися на UIRD, то вклади у валюті в середньому знизилися на 0,1% річних, а в гривні – від 0,3% до 0,7%, залежно від строку депозиту. Але якщо брати топ-20 банків, то зниження становило 1-1,2%. Це здійснювалося декількома хвилями. ПУМБ слідує тренду і вже два рази знижував ставки, в середньому на той самий 1% за всіма типами депозитів. Ключовий аргумент, чому банки це роблять, – це обмежені можливості кредитування. Протягом наступних трьох-шести місяців цей тренд зберігатиметься, і ставки ще знизяться на 1%", – сказав керівник відділу депозитів ПУМБ Микита Малясов.

Депозити потрібні для кредитування, а якщо грошей достатньо, то не тільки знижується депозитна ставка, але й втрачається інтерес до нових залучень.

"Може, через три місяці ніхто не буде залучати депозити, тому що їх ніде буде використовувати?" – риторично запитує Сергій Мамедов.

"На короткостроковому горизонті в один-два місяці є тренд до зниження ставок. Але він також залежатиме від того, як банки будуть бачити динаміку пасивів. Якщо буде різке падіння пасивів, зниження ставок буде не таким різким. Але тренд до зниження очевидний", – сказав Артур Муравицький.