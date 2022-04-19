Банкиры прогнозируют падение депозитных ставок

Несмотря на войну и скачок инфляции, депозитные ставки не будут расти, а наоборот, еще сократятся. Это будет зависеть от того, как банки будут видеть динамику пассивов. Если будет резкое падение пассивов, снижение ставок будет не столь резким.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом рассказали банкиры во время круглого стола "Как война повлияла на сегмент депозитов для физлиц", пишет "Финансовый клуб".

"Происходит второй этап снижения ставок. Мы еженедельно мониторим рынок, смотрим, что по двузначным значениям ставка по гривневым вкладам на 12 месяцев снизилась до однозначных ставок и находится от 5-6% до 8-9% по основным игрокам банковского ритейла. И мы надеемся, этот тренд будет сохраняться", – отметил заместитель председателя правления ТАСкомбанка Артур Муравицкий.

Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова рассказала, что средние ставки по гривневым вкладам в крупнейших банках упали до 4,5-6%, а в "долларах вообще до 0,01%".

По мнению банкиров, сейчас все уже привыкли к новой ситуации, увидели, что банковская система ликвидна и имеет значительный потенциал устойчивости.

"Нацбанк показал, что может предоставлять деньги тем банкам, которые в этом нуждаются. И в апреле мы уже поднимаем вопрос уменьшения процентных ставок", – сказал председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов.

Он объяснил это профицитом денег, который приведет к их удешевлению и снижению процентных ставок.

"К тому же доходы банков сократятся. Тем более, что увеличение ставок откуда брать? Сейчас в банках кредитные каникулы, отмена или сокращение комиссий. За счет чего увеличивать эти проценты? Сейчас фокус немного изменился: он не о прибыли, а о поддержке друг друга", – считает Елена Коробкова.

По ее словам, эти факторы усилят тренд по сокращению ставок.

"Сейчас некоторые банки начали снижать ставки и не начисляют проценты по вкладам по требованию и остаткам по текущим счетам. И это подтверждается динамикой индекса UIRD, свидетельствующего о небольшом снижении с начала года процентных ставок по срочным вкладам на 3-6-9 месяцев", – подчеркнула Елена Коробкова.

Если смотреть на UIRD, то вклады в валюте в среднем снизились на 0,1% годовых, а в гривне – от 0,3% до 0,7%, в зависимости от срока депозита. Но если брать топ-20 банков, то снижение составляло 1-1,2%. Это осуществлялось несколькими волнами. ПУМБ следует тренду и уже два раза снижал ставки, в среднем на тот же 1% по всем типам депозитов. Ключевой аргумент, почему банки это делают, — это ограниченные возможности кредитования. В ближайшее время этот тренд будет сохраняться, и ставки еще снизятся на 1%", – сказал руководитель отдела депозитов ПУМБ Никита Малясов.

Депозиты нужны для кредитования, а если денег достаточно, то не только снижается депозитная ставка, но и теряется интерес к новым привлечениям.

"Может быть, через три месяца никто не будет привлекать депозиты, потому что их негде будет использовать?" – риторически спрашивает Сергей Мамедов.

"На краткосрочном горизонте в один-два месяца есть тренд к снижению ставок. Но он также будет зависеть от того, как банки будут видеть динамику пассивов. Если будет резкое падение пассивов, снижение ставок будет не столь резким. Но тренд к снижению очевиден", – сказал Артур Муравицкий.