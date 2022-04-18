Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) до 1 июня приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.

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Об этом заявила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, передает "Экономическая правда".

По словам главы ФГВФЛ, Фонд гарантирования работает в штатном режиме.

"Все функции выполняются, разве что кроме приема граждан. Единственное, что мы сейчас приостановили, это продажа активов выведенных с рынка банков. Пока до 1 июня 2022 года", – рассказала Рекрут.

Она отметила, что приостановка продажи активов вызвана двумя причинами.

"Во-первых, мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, то 1,5 месяца ничего не испортят. Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку практически невозможно. Поэтому мы не видим для себя необходимости сейчас делать непонятные хаотические движения, тем более, что этого не требует ситуация", – пояснила глава ФГВФЛ.

Рекрут подчеркнула, что Фонд гарантирования выполняет все действия по судебно-претензионной работе.

"То есть все, что направлено на сохранение активов и выполнение первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов", – добавила Рекрут.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тысяч грн.

Кроме того, Закон предусматривает, что АО "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100%-ную гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка с рынка.