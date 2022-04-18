Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Категория
Банки
Дата публикации

Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования приостановил продажу активов обанкротившихся банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) до 1 июня приостановил продажу активов выведенных с рынка банков.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

Об этом заявила глава Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут, передает "Экономическая правда".

По словам главы ФГВФЛ, Фонд гарантирования работает в штатном режиме.

"Все функции выполняются, разве что кроме приема граждан. Единственное, что мы сейчас приостановили, это продажа активов выведенных с рынка банков. Пока до 1 июня 2022 года", – рассказала Рекрут.

Она отметила, что приостановка продажи активов вызвана двумя причинами.

"Во-первых, мы хотим увидеть, существует ли спрос на эти активы, поскольку мы должны их продать по самой высокой цене. Учитывая качество оставшихся активов, то 1,5 месяца ничего не испортят. Во-вторых, мы знаем, что не работают реестры и полноценно переоформить сделку практически невозможно. Поэтому мы не видим для себя необходимости сейчас делать непонятные хаотические движения, тем более, что этого не требует ситуация", – пояснила глава ФГВФЛ.

Рекрут подчеркнула, что Фонд гарантирования выполняет все действия по судебно-претензионной работе.

"То есть все, что направлено на сохранение активов и выполнение первичной функции в отношении вкладчиков и кредиторов", – добавила Рекрут.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц".

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тысяч грн.

Кроме того, Закон предусматривает, что АО "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100%-ную гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка с рынка.

Автор:
Дмитрий Нарожный