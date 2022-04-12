Зеленский подписал закон о гарантии возврата 100% сумм банковских вкладов во время войны

Сегодня президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" № 2180-IX от 01.04.2022.

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Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Закон предусматривает решение проблемы реструктуризации долговых обязательств ФГВФЛ перед Министерством финансов Украины, а также повышение гарантированной государством суммы средств по вкладам до 600 тыс. грн.

Кроме того, Закон предусматривает, что АО "Ощадбанк" станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц со дня вступления в силу, а также вводит 100%-ную гарантию возврата вкладов в случае принятия решения о выводе банка с рынка в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме положений о сумме возмещения средств по вкладам в размере не менее 600 тысяч гривен, которые вступают в силу через три месяца со дня, следующего за днем ​​прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, Верховная Рада увеличила гарантии по банковским вкладам во время военного положения до 100% от суммы вклада.

18 марта 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что "поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в банках".

В свою очередь в Национальном банке Украины и Фонде гарантирования вкладов физлиц сообщили, что они инициативу Зеленского поддерживают. По мнению профильных органов, 100%-ная гарантия по депозитам физлиц на период действия военного положения даст уверенность украинцам в сохранении их сбережений.